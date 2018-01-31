OZAN TUFAN FENERBAHÇE'DE KALIYOR
Bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ozan Tufan'ın, yapılan görüşmenin ardından takımda kalmasına karar verildi.
Fenerbahçe'de bugün yapılan Yönetim- Ozan Tufan görüşmesinin durum değerlendirmesi şeklinde geçtiği ve milli futbolcunun ara transferde ayrılmayacağı öğrenildi. Menajeri ile birlikte kulübe giden Ozan'a ciddi ve tatmin edici teklifler olmadığı belirtilirken, genç futbolcunun kısa bir süre sonra affedilebileceği de tahmin ediliyor.
TRANSFER YAPILMAYACAK
Bu arada Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçından sonra söylediği "stoper eksiğimiz var" şeklindeki sözlerinin anlık bir refleks olduğu ve takımın sakatlık durumuna vurgu yapmak istediği belirtildi. Yönetimin kesinlikle bir stoper transferi yapmayacağı ve ara transferi futbolcu almadan ya da kiralamadan geçireceği aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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