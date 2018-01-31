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Ozan Tufan Fenerbahçe'de Kalıyor

OZAN TUFAN FENERBAHÇE'DE KALIYOR

Bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ozan Tufan'ın, yapılan görüşmenin ardından takımda kalmasına karar verildi.

Tarih : 31 Ocak 2018, 00:40
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Fenerbahçe'de bugün yapılan Yönetim- Ozan Tufan görüşmesinin durum değerlendirmesi şeklinde geçtiği ve milli futbolcunun ara transferde ayrılmayacağı öğrenildi. Menajeri ile birlikte kulübe giden Ozan'a ciddi ve tatmin edici teklifler olmadığı belirtilirken, genç futbolcunun kısa bir süre sonra affedilebileceği de tahmin ediliyor.

TRANSFER YAPILMAYACAK

Bu arada Aykut Kocaman'ın Trabzonspor maçından sonra söylediği "stoper eksiğimiz var" şeklindeki sözlerinin anlık bir refleks olduğu ve takımın sakatlık durumuna vurgu yapmak istediği belirtildi. Yönetimin kesinlikle bir stoper transferi yapmayacağı ve ara transferi futbolcu almadan ya da kiralamadan geçireceği aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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