OZAN TUFAN, AZİZ YILDIRIM KENDİSİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞİKAYET EDİNCE AĞLAMIŞ
Vardar maçında hedef tahtasına oturan Ozan Tufan isyan etti... Genç oyuncu kendisini arayan muhabirlere, "Aman abi benim başımı derde sokmayın" diyerek konuşmamayı tercih ediyor. Ama yakınları Ozan için muhabirleri arayıp adeta onun yerine içlerini döküyor.
"KİLOLU" SÖZLERİ ÇOK ÜZDÜ
Ozan'ın en yakın dostlarından birisi genç futbolcu için, "Abi Aziz Başkan çıkıyor, kongrede Ozan'ın teknesinden bahsediyor. Sanki Ozan tekneyi almak için hırsızlık yaptı. Ozan, Fenerbahçe'de en az kazanan futbolculardan birisi. Sonra Cumhurbaşkanımızın önünde "Bak bu kilolu" diyor. O gün çok ağladı. Biz genç delikanlı çocuklarız, böyle şeyler ağırımıza gider. Aziz Başkan, Ozan'ı bu kadar taraftarın önüne atarsa, taraftar da tepkisini ilk ona gösterir. Başkaları gibi iki günde bir sakatım diyebilir, idmana maça da çıkmayabilir. Başkan keşke bunu anlasa" sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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