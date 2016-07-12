ÖZALP BELEDİYE EŞ BAŞKANINA TERÖR GÖZALTISI
Özalp Belediye Eş Başkanına terör gözaltısı
VAN'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan terör operasyonunda, aralarında Özalp Belediye Eş Başkanı DBP'li Şerafettin Özalp'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde Van, Özalp, Konya ve Mersin'de önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Özalp Belediye Eş Başkanı Şerafettin Özalp ve Konya ve Mersin İllerinde de ikamet eden, aralarında 2 gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Van Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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