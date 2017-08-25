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Öz Annesini Boğan Aslı'nın Üvey Annesinden Şoke Eden Sözler: Anne Olamaz Diye İlaçlarını Almamış

ÖZ ANNESİNİ BOĞAN ASLI'NIN ÜVEY ANNESİNDEN ŞOKE EDEN SÖZLER: ANNE OLAMAZ DİYE İLAÇLARINI ALMAMIŞ

Sarıyer'de 2 yıl önce annesini boğarak öldüren Aslı Sönmezler'in üvey annesi Arzu Sönmezler, "Aslı anne olamayacağı korkusuyla ilaçlarını almadı ve hastalığı bu yüzden ilerledi." dedi.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Öz Annesini Boğan Aslı'nın Üvey Annesinden Şoke Eden Sözler: Anne Olamaz Diye İlaçlarını Almamış(7/10)3

Sarıyer'de annesi Belgin Hızal'ı (57) 26 Aralık 2015'te boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Aslı Sönmezler'in (32) davasında, akıl hastası olduğuna dair değişik kurumlardan 6 rapor bulunduğunu belirten sanık avukatı, yeniden rapor alınmasını talep etti.

ANNE OLAMAYACAĞI KORKUSUYLA İLAÇLARINI ALAMAMIŞ

İstanbul 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki günkü duruşmayı Aslı Sönmezler'in ABD'de yaşayan babası Haluk Sönmezler ile üvey annesi Arzu Sönmezler de izledi. Üvey annesi Arzu Sönmezler, "Aslı anne olamayacağı korkusuyla ilaçlarını almadı ve hastalığı bu yüzden ilerledi" dedi.

"AKIL HASTASI TEŞHİSİ KONULMAMIŞTIR"

Duruşma savcısı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın ceza ehliyeti bulunduğunu belirterek 'Üst soyu öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Şikâyetçi tarafın avukatı "Aslı'ya akıl hastalığı teşhisi konulmamıştır" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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