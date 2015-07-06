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oyunlarda şiddete karşı politikacı silah kaçakçısı çıktı!

OYUNLARDA ŞİDDETE KARŞI POLİTİKACI SİLAH KAÇAKÇISI ÇIKTI!

ABD'de liseli gençlerin “sinir krizleri” anında kolayca silah bulmaları, hadisenin tüm okulu tarayıp onlarca kişiyi öldürebildikleri toplu katliama dönüşebiliyor. ABD'deki ebeveynler ve bazı politikacılar ise gençleri bu kadar ağır şiddete yönelten etmenlerden birinin şiddet dolu video oyunları oldu

Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:26
Puan Ver : Oyunlarda Şiddete Karşı Politikacı Silah Kaçakçısı Çıktı!(7/10)6


ABD'de liseli gençlerin “sinir krizleri” anında kolayca silah bulmaları, hadisenin tüm okulu tarayıp onlarca kişiyi öldürebildikleri toplu katliama dönüşebiliyor. ABD'deki ebeveynler ve bazı politikacılar ise gençleri bu kadar ağır şiddete yönelten etmenlerden birinin şiddet dolu video oyunları olduğunu savunuyorlar.



Ancak şiddet içeren video oyunlarını yasaklatmak için çaba gösteren bir politikacı hakkında çok ilginç bir hadise yaşandı. Leland Yee isimli politikacının, Filipinler'den ABD'ye silah kaçıranların işini kolaylaştıracak bir yasanın oylaması sırasında olumlu oy vermesi için, silah kaçakçılarından rüşvet aldığı ortaya çıktı ve mahkeme de bu suçun işlenmiş olduğunu onaylayarak politikacının suçunu sabitledi. Aynı politikacının, küçük çocukları şiddet içeren oyunlardan uzak tutmak için açılan kampanyaların ateşli savunucusu olması da dikkat çekti.



Mahkeme şimdi politikacıyı 20 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası ile yargılıyordu, şimdi cezanın boyutu belirlenecek, ayrıca rüşvet olarak aldığı tüm parayı da devlete devretmek zorunda. Mahkeme son kararını 21 Ekim'de verecek.



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