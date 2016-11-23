OYUNLAR PS 4 PRO 'YA UYARLANDI
Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Call Of Duty : Infinite Warfare'in de aralarında bulunduğu dev isimler, yeni yazılımla PS 4 Pro 'ya uygun hale getirilerek, zenginleştirilmiş oyun deneyimi sunan ilk oyunlar olacak.
Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Call Of Duty : Infinite Warfare'in de aralarında bulunduğu dev isimler, yeni yazılımla PS 4 Pro 'ya uygun hale getirilerek, zenginleştirilmiş oyun deneyimi sunan ilk oyunlar olacak.
Sony, PS 4 Pro (CUH-7000 serisi) yeni yazılımını duyurdu. Aralarında Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Call Of Duty: Infinite Warfare'in de bulunduğu popüler oyunlar, gelişmiş işlem yeteneği ve bir dizi görsel iyileştirmeyle üst düzey oyun denetimleri sunan PS4 Pro'nun gücünden ve performansından ilk yararlananlar arasında yer alıyor.
10 Kasım 2016'dan itibaren, Avrupa'da 30'u aşkın oyun PS4 Pro için gelişmiş görseller sunacak şekilde güncelleştirildi. 45'in üzerinde oyun da 2016 sonuna kadar optimize edilecek. 2017 yılı boyunca ve sonrasında piyasaya sürülecek olan ve aralarında Guerrilla Games'in kıyamet sonrası aksiyon RPG oyunu Horizon Zero Dawn 'un da aralarında yer aldığı ilk parti oyunlar, piyasaya çıktıkları halleriyle PS4 Pro'nun yeteneklerinden yararlanacak. 2017'den itibaren PS Pro'daki iyileştirmeleri destekleyen ilk parti oyunlara ek olarak, Sony, Final Fantasy XV ve Watch_Dogs 2 gibi birinci sınıf üçüncü taraf oyunlarda da PS Pro'daki iyileştirmeleri de destekleyecek.
Gelecekte piyasaya çıkacak oyunlar da dâhil olmak üzere, her bir PS4 oyunu, hem standart PS4 hem de PS4 Pro üzerinde çalışacak. Geliştiriciler, artık çarpıcı detaylara ve netliğe sahip oyunlar sunan PS4 Pro yeteneklerinden yararlanabilecek. Ekrandaki aksiyon gözle görülür derecede daha hızlı, daha pürüzsüz bir hale gelirken kristal netliğinde hareketler sunarak oyuncuların oyun dünyalarını tam da istenen şekilde deneyimlemesine imkân verecek.
Daha fazla oyun, demo ve içerik alabilen 1TB sabit sürücü ile PS4 Pro, yükseltilen CPU ve GPU, 4K'ya kadar çözünürlük, HDR görüntüleme teknolojisi ve daha hızlı veya daha istikrarlı kare hızları ile daha çok detay ve daha yüksek performans sunuyor. Mevcut PS4 oyunlarından oluşan bir seçki de, bu oyunları daha önce satın almış olan oyun severler için ücretsiz indirilebilir bir güncelleme ile PS4 Pro'nun iyileştirmelerinden yararlanacak.
Aşağıda, temin edilebilecek yazılımların bir listesine ulaşabilirsiniz:
Bound
Battlefield 1
Call Of Duty : Black Ops 3
Call of Duty: Infinite Warfare
Call of Duty: Modern Warfare Remastered
Deus Ex: Mankind Divided
DRIVECLUB VR
EA SPORTS FIFA 17
HELLDIVERS
HITMAN
Hustle Kings
İnFAMOUS First Light
İnFAMOUS Second Son
Knack
Mafia III
Middle-earth : Shadow of Mordor
NBA 2K17
Paragon
Ratchet & Clank
RIGS Mechanized Combat League
Rise Of The Tomb Raider
Robinson: The Journey
SMITE
Super Stardust Ultra
The Elders Scrolls Online : Tamriel Unlimited
The Elder Scrolls V: Skyrim ® Special Edition
The Last Of Us Remastered
The Last Of Us : Left Behind
THE PLAYROOM VR
Titanfall 2
Tumble
Uncharted 4 : Bir Hırsızın Sonu
Until Dawn : Rush of Blood
VR Worlds
World Of Tanks
XCOM 2
Süper lig ihalesi Türk Telekom Tivibu basın açıklaması
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