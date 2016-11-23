Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Call Of Duty : Infinite Warfare'in de aralarında bulunduğu dev isimler, yeni yazılımla PS 4 Pro 'ya uygun hale getirilerek, zenginleştirilmiş oyun deneyimi sunan ilk oyunlar olacak.



Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Call Of Duty : Infinite Warfare'in de aralarında bulunduğu dev isimler, yeni yazılımla PS 4 Pro 'ya uygun hale getirilerek, zenginleştirilmiş oyun deneyimi sunan ilk oyunlar olacak.







Sony, PS 4 Pro (CUH-7000 serisi) yeni yazılımını duyurdu. Aralarında Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Call Of Duty: Infinite Warfare'in de bulunduğu popüler oyunlar, gelişmiş işlem yeteneği ve bir dizi görsel iyileştirmeyle üst düzey oyun denetimleri sunan PS4 Pro'nun gücünden ve performansından ilk yararlananlar arasında yer alıyor.



10 Kasım 2016'dan itibaren, Avrupa'da 30'u aşkın oyun PS4 Pro için gelişmiş görseller sunacak şekilde güncelleştirildi. 45'in üzerinde oyun da 2016 sonuna kadar optimize edilecek. 2017 yılı boyunca ve sonrasında piyasaya sürülecek olan ve aralarında Guerrilla Games'in kıyamet sonrası aksiyon RPG oyunu Horizon Zero Dawn 'un da aralarında yer aldığı ilk parti oyunlar, piyasaya çıktıkları halleriyle PS4 Pro'nun yeteneklerinden yararlanacak. 2017'den itibaren PS Pro'daki iyileştirmeleri destekleyen ilk parti oyunlara ek olarak, Sony, Final Fantasy XV ve Watch_Dogs 2 gibi birinci sınıf üçüncü taraf oyunlarda da PS Pro'daki iyileştirmeleri de destekleyecek.











Gelecekte piyasaya çıkacak oyunlar da dâhil olmak üzere, her bir PS4 oyunu, hem standart PS4 hem de PS4 Pro üzerinde çalışacak. Geliştiriciler, artık çarpıcı detaylara ve netliğe sahip oyunlar sunan PS4 Pro yeteneklerinden yararlanabilecek. Ekrandaki aksiyon gözle görülür derecede daha hızlı, daha pürüzsüz bir hale gelirken kristal netliğinde hareketler sunarak oyuncuların oyun dünyalarını tam da istenen şekilde deneyimlemesine imkân verecek.



Daha fazla oyun, demo ve içerik alabilen 1TB sabit sürücü ile PS4 Pro, yükseltilen CPU ve GPU, 4K'ya kadar çözünürlük, HDR görüntüleme teknolojisi ve daha hızlı veya daha istikrarlı kare hızları ile daha çok detay ve daha yüksek performans sunuyor. Mevcut PS4 oyunlarından oluşan bir seçki de, bu oyunları daha önce satın almış olan oyun severler için ücretsiz indirilebilir bir güncelleme ile PS4 Pro'nun iyileştirmelerinden yararlanacak.



Aşağıda, temin edilebilecek yazılımların bir listesine ulaşabilirsiniz:











Bound









Battlefield 1









Call Of Duty : Black Ops 3









Call of Duty: Infinite Warfare









Call of Duty: Modern Warfare Remastered









Deus Ex: Mankind Divided









DRIVECLUB VR









EA SPORTS FIFA 17









HELLDIVERS









HITMAN









Hustle Kings









İnFAMOUS First Light









İnFAMOUS Second Son









Knack









Mafia III









Middle-earth : Shadow of Mordor









NBA 2K17









Paragon









Ratchet & Clank









RIGS Mechanized Combat League









Rise Of The Tomb Raider









Robinson: The Journey









SMITE









Super Stardust Ultra









The Elders Scrolls Online : Tamriel Unlimited









The Elder Scrolls V: Skyrim ® Special Edition









The Last Of Us Remastered









The Last Of Us : Left Behind









THE PLAYROOM VR









Titanfall 2









Tumble









Uncharted 4 : Bir Hırsızın Sonu









Until Dawn : Rush of Blood









VR Worlds









World Of Tanks









XCOM 2











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