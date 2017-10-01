OYUNDAN ALINDI KULÜBEYİ TEKMELEDİ
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede İspanyol oyuncu Negredo'dan tepki geldi.
Bu sezon başında Valencia'dan transfer edilen yıldız oyuncu Negredo, mücadelenin 58. dakikasında oyundan alınarak yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
Oyundan çıkan Negredo, yedek kulübesinde oyundan alındığı için teknik ekibe tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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