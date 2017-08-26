Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivasspor karşısındaki 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNADIK"

Sivasspor karşısında taraftarın desteğinin muhteşem olduğunu vurgulayan Tudor, "Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadık, çok iyi bir takıma karşı 3 gol attık. Defansif olarak çok sert bir takıma karşı oynadık ve böyle bir galibiyetten dolayı mutluyuz, taraftarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇALIŞTIĞIM EN KARAKTERLİ FUTBOLCULARDAN"

Tolga Ciğerci'nin performansını da değerlendiren Tudor, "Sivasspor dersine çok iyi çalışmış, bu durum ilerleyen haftalarda daha da artacak ve rakipler bize karşı önlemlerini arttıracak. Bizim de geliştirmemiz ve üzerinde çalışmamız gereken şeyler var, onları düzelteceğiz. Tolga, benim kariyerimde çalıştığım en karakterli, profesyonel futbolculardan biri. Geçen sezonun üzerine koyarak oynuyor, defansif-ofansif geçişi çok iyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada