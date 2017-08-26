Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

OYUNCUSUNU YERE GÖRE SIĞDIRAMADI: EN KARAKTERLİ FUTBOLCULARDAN BİRİ


Oyuncusunu yere göre sığdıramadı: En karakterli futbolculardan biri
Tarih : 26 Ağustos 2017, 01:40
Puan Ver : Oyuncusunu Yere Göre Sığdıramadı: En Karakterli Futbolculardan Biri(8/10)4

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivasspor karşısındaki 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNADIK"

Sivasspor karşısında taraftarın desteğinin muhteşem olduğunu vurgulayan Tudor, "Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadık, çok iyi bir takıma karşı 3 gol attık. Defansif olarak çok sert bir takıma karşı oynadık ve böyle bir galibiyetten dolayı mutluyuz, taraftarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇALIŞTIĞIM EN KARAKTERLİ FUTBOLCULARDAN"

Tolga Ciğerci'nin performansını da değerlendiren Tudor, "Sivasspor dersine çok iyi çalışmış, bu durum ilerleyen haftalarda daha da artacak ve rakipler bize karşı önlemlerini arttıracak. Bizim de geliştirmemiz ve üzerinde çalışmamız gereken şeyler var, onları düzelteceğiz. Tolga, benim kariyerimde çalıştığım en karakterli, profesyonel futbolculardan biri. Geçen sezonun üzerine koyarak oynuyor, defansif-ofansif geçişi çok iyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oyuncusunu  Yere  Göre  Sığdıramadı  En  Karakterli  Futbolculardan  Biri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER