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oyuncular için kaçırılmayacak alan wake fırsatı!

OYUNCULAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK ALAN WAKE FIRSATI!

Remedy tarafından ilk etapta Xbox 360'a özel olarak geliştirilen Alan Wake, Steam'de yüzde 90 indirimli olarak satılıyor. Bu fırsatı kaçırmayın!

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:17
Puan Ver : Oyuncular İçin Kaçırılmayacak Alan Wake Fırsatı!(6/10)6


Remedy tarafından ilk etapta Xbox 360'a özel olarak geliştirilen Alan Wake, Steam'de yüzde 90 indirimli olarak satılıyor. Bu fırsatı kaçırmayın!



Remedy tarafından geliştirilen Alan Wake, 2010 yılında Xbox 360'a özel olarak satışa sunulmuştu. Alan Wake isimli bir yazarın başından geçen olaylara odaklanan aksiyon temalı TPS oyunu, farklı dinamikleri ve derin hikaye yapısıyla beğeni toplamıştı.



Son derece başarılı bir yapım olan Alan Wake, nedense Xbox 360'ta beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Bu durum neticesindeMicrosoftve Remedy Entertainment, oyunu PC platformuna taşıma kararı aldı. Fakat yapım PC'de de beklenileni veremedi. Şimdiye kadar Steam üzerinden satılan oyunun, önümüzdeki günlerde tamamen satıştan kaldırılacağı belirtildi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan yapımcı ekip, oyunda kullanılan müziklerin lisans süresi dolduğu için, Alan Wake'in tamamen satıştan kaldırılması kararını aldıklarını belirtti. Elbette yapımcı ekip bunun yerine müziklerin lisans süresini de uzatabilirdi. Fakat zaten satmayan bir oyun için böylesine bir mali yükün altına girmek pek de zekice bir hamle olmayacaktır.



Elbette Alan Wakegibi bir oyunun satıştan kaldırılıyor olması üzücü bir haber. Fakat bu üzücü haberin bir de güzel yanı var. Remedy, önümüzdeki iki gün boyunca oyunun fiyatında yüzde 90 oranında bir indirime gitti. Yani normalde49 TL'ye satılan bu oyunu şimdi 4.9TL'ye satın alabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.



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Etiketler: Oyuncular  İçin  Kaçırılmayacak  Alan  Wake  Fırsatı    haber

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