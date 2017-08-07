OYUNCU ZEYNEP ELÇİN'E, KOCASINDAN KORKUTAN TEHDİT: SETİ BASAR, SENİ ÖLDÜRÜRÜM
'Savaşçı' dizisinin Yıldız'ı Zeynep Elçin'e ,eşi "Oyuncu olmayacaksın, seti basar seni öldürürüm" diye tehditler yağdırınca, Elçin'in boşanma davası açtığı ortaya çıktı.
Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı'da rol alan Zeynep Elçin, eşinden şiddet gördüğü için ve tehditler aldığı için boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Davanın ardından da eşi Hüseyin Y. "Seti basar seni öldürürüm" diye tehditler yağdırmış.
EŞİNİN UYGULADIĞI ŞİDDETTEN KARNINDAKİ BEBEĞİ DÜŞÜRMÜŞ
Çağlayan Adalet Sarayı'nda açılan davaya göre Elçin, 4 yıl önce tanıştığı Hüseyin Y. ile 2014'te evlendi. Eşinin isteği üzerine İzmir'e yerleşen Elçin, oyunculuğa ara verdi. İddiaya göre Hüseyin Y. evlendikten 3-4 ay sonra eşine fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uygulamaya başladı. Elçin'in, eşinin uyguladığı şiddet sonucu karnındaki bebeğini düşürdüğü de iddia edildi.
"BENDEN BOŞANAMAYACAKSIN, SETİ BASAR SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Sabah'ın haberine göre, Hüseyin Y.'nin yüksek miktarda kumar borcu da bulunuyordu. Bir gün alacaklıları Hüseyin Y.'nin evine gelerek kumar borcunu ödemezse eşini ellerinden alacaklarına dair tehdit etti. Hüseyin Y. de bu olay nedeniyle eşini alarak memleketine gitti. Elçin de memlekette evden kaçarak daha önce oyunculuk eğitimi aldığı İstanbul'daki hocası A.G.K.'nin evine sığındı. Hüseyin Y. de eşinin arkasından İstanbul'a gitti. Boşanmayı kabul ettiğini söyleyen Hüseyin Y., bunu konuşmak için Elçin'le İstanbul'da bir restoranda buluştu. Hüseyin Y. restoranda, "Benden asla boşanmayacaksın. Oyuncu olmana da izin vermeyeceğim. Seti basar seni öldürtürüm" diyerek tehdit etti.
ZEYNEP ELÇİN'İN KOCASINA 21 YIL HAPİS İSTENDİ
Hüseyin Y. akrabaları ve hocasını da tehdit etmeye başlayınca Elçin savcılığa şikayette bulundu. Şikâyet üzerine Hüseyin Y.'ye 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: haberinburada
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