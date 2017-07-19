OYUNCU YILDIZ ASYALI, HALK PLAJINDA DENİZE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Tatil sezonunun yeni açan oyuncu Yıldız Asyalı, kızı Ayşe Mira Vatansever'le Gümüşlük'te halk plajında görüntülendi.
Oyuncu Yıldız Asyalı, kızı Ayşe Mira Vatansever'le önceki gün Gümüşlük'te halk plajında denize girerken görüntülendi.
"BİR SAATLİK KAÇAMAK YAPTIM"
Sezonu yeni açtığını söyleyen Asyalı, "Kızım nezle oldu. Onu bırakıp plaja gelemedim. Sıcaktan bunalınca artık denize girmem lazım deyip, bir saatlik kaçamak yaptım" dedi.
TAKDİR TOPLADI
Diğer tatil köylerinde bir lahmacuna 50 TL verenlere inat halk plajında tatil yapan Asyalı'nın bu hareketi sosyal medyada büyük destek gördü.
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar