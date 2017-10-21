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Oyuncu Tuvana Türkay, Sercan Yıldırım'la Fotoğraflarını Sildirmek İstiyor

OYUNCU TUVANA TÜRKAY, SERCAN YILDIRIM'LA FOTOĞRAFLARINI SİLDİRMEK İSTİYOR

Şimdilerde Alper Potuk ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Tuvana Türkay, geçmişte bir süre birliktelik yaşadığı Sercan Yıldırım'la fotoğraflarını sildirmek için Google'a başvurdu.

Tarih : 21 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Oyuncu Tuvana Türkay, Sercan Yıldırım'la Fotoğraflarını Sildirmek İstiyor(5/10)1

Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu sevgilisi Alper Potuk'un, gündeme gelen eski fotoğraflar için harekete geçtiği iddia edildi.

GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Posta Gaazetesi'nin haberine göre; yaklaşık bir yıldır Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (26) ile aşk yaşayan Tuvana Türkay'ın (27), eski sevgilisi Bursasporlu Sercan Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafları gerginliğe neden olmuş.

BAŞVURUDA BULUNDULAR

Eski aşk görüntülerini sildirmek isteyen oyuncu, Google'a başvurdu.

İkilinin fotoğraflarından bazıları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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