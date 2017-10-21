Şimdilerde Alper Potuk ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Tuvana Türkay, geçmişte bir süre birliktelik yaşadığı Sercan Yıldırım'la fotoğraflarını sildirmek için Google'a başvurdu.

Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu sevgilisi Alper Potuk'un, gündeme gelen eski fotoğraflar için harekete geçtiği iddia edildi.

GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Posta Gaazetesi'nin haberine göre; yaklaşık bir yıldır Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (26) ile aşk yaşayan Tuvana Türkay'ın (27), eski sevgilisi Bursasporlu Sercan Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafları gerginliğe neden olmuş.

BAŞVURUDA BULUNDULAR

Eski aşk görüntülerini sildirmek isteyen oyuncu, Google'a başvurdu.

İkilinin fotoğraflarından bazıları;

Kaynak: haberinburada