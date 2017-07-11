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Oyuncu Necmi Yapıcı Ve Eşi, Denizde Romantik Dakikalar Yaşadı
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Oyuncu Necmi Yapıcı ve Eşi, Denizde Romantik Dakikalar Yaşadı

OYUNCU NECMİ YAPICI VE EŞİ, DENİZDE ROMANTİK DAKİKALAR YAŞADI

Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, Bodrum tatilinde çevredekilere aldırış etmeden eşiyle birlikte denizde romantik anlar yaşadı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Oyuncu Necmi Yapıcı Ve Eşi, Denizde Romantik Dakikalar Yaşadı(5/10)1

Kanal D'de başlayacak "Meryem" dizisinde "Ertan Komiser" rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Necmi Yapıcı, çekilen üç bölümün ardından sete verilen arayı tatile çıkarak değerlendirdi.

SERİN SUDA ROMANTİZM

Necmi Yapıcı, geçen gün eşi Nihan Durukan'la Bodrum'da görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre, Gümüşlük'te bulunan bir beach'te denize giren çift, serin suda romantik anlar yaşarken objektife yansıdı.

İkili denizde böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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