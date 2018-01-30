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Oyuncu Esin Gündoğdu, Mide Ameliyatı Geçirmeden 2 Yılda 60 Kilo Verdi
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Oyuncu Esin Gündoğdu, Mide Ameliyatı Geçirmeden 2 Yılda 60 Kilo Verdi

OYUNCU ESİN GÜNDOĞDU, MİDE AMELİYATI GEÇİRMEDEN 2 YILDA 60 KİLO VERDİ

Kilolu haline alışık olduğumuz oyuncu Esin Gündoğdu, herhangi bir ameliyat geçirmeden kendi çabasıyla 2 yılda tam 60 kilo verdi. Gündoğdu, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu.

Tarih : 30 Ocak 2018, 09:30
Puan Ver : Oyuncu Esin Gündoğdu, Mide Ameliyatı Geçirmeden 2 Yılda 60 Kilo Verdi(8/10)4

Show TV'deki 'Yeni Gelin'in Türkmen Hala'sı Esin Gündoğdu başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı 'Aşk Yeniden'de oynarken 138 kiloydu. 40 yaşındaki oyuncu 2 yılda 60 kilo verdi.

DİYET VE SPORLA ZAYIFLAMIŞ

Esin Gündoğdu nasıl zayıfladını şöyle anlattı: "Mide küçültme ameliyatı olmadım. Diyetisyene gittim ama daha çok şişmanladım. Salondan odaya gidemiyordum. Sonra kendi programımı hazırladım. Spora başladım. Şu an 78 kiloyum."

İşte Esin Gündoğdu'nun son hali:

Esin Gündoğdu'nun zayıflamadan önceki hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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