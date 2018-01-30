Kilolu haline alışık olduğumuz oyuncu Esin Gündoğdu, herhangi bir ameliyat geçirmeden kendi çabasıyla 2 yılda tam 60 kilo verdi. Gündoğdu, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu.

Show TV'deki 'Yeni Gelin'in Türkmen Hala'sı Esin Gündoğdu başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı 'Aşk Yeniden'de oynarken 138 kiloydu. 40 yaşındaki oyuncu 2 yılda 60 kilo verdi.

DİYET VE SPORLA ZAYIFLAMIŞ

Esin Gündoğdu nasıl zayıfladını şöyle anlattı: "Mide küçültme ameliyatı olmadım. Diyetisyene gittim ama daha çok şişmanladım. Salondan odaya gidemiyordum. Sonra kendi programımı hazırladım. Spora başladım. Şu an 78 kiloyum."

İşte Esin Gündoğdu'nun son hali:



Esin Gündoğdu'nun zayıflamadan önceki hali:

Kaynak: haberinburada