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Oyuncu Emre Karayel, Yeni Sevgilisiyle Plajda Öpüşürken Görüntülendi

OYUNCU EMRE KARAYEL, YENİ SEVGİLİSİYLE PLAJDA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir Kadın Bir Erkek'in yakışıklı oyuncusu Emre Karayel, yeni sevgilisiyle plajda öpüşürken yakalandı. İkili bir anda aşka geldi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Oyuncu Emre Karayel, Yeni Sevgilisiyle Plajda Öpüşürken Görüntülendi(5/10)1

Oyuncu Emre Karayel ile kız arkadaşının Bodrum tatilinde yaşadığı romantik anlar, objektiften kaçmadı. Aşka gelip plajda uzun uzun öpüşen ikili, görüntülendiklerinin farkına varmadı.

KİMSEYE ALDIRMADAN ÖPÜŞTÜLER

Emre Karayel, tatil için yeni kız arkadaşıyla birlikte Bodrum'a gitti. Gündoğan'daki Casa Costa Otel'de konaklayan ikili, önceki gün otelin plajındaydı. Tanınmamak için gözlük takan Karayel, çevredekilere aldırmadan sevgilisiyle öpüşmeye başladı. Romantik anlar gün batana kadar sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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