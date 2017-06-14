Oyun keyfini daha uygun boyutlara sahip bir PC'de yaşamak istiyorsanız mutlaka bir oyuncu dizüstü bilgisayarı modeli tercih etmelisiniz. Hangi modeli alacağınıza karar vermeden önce sizler için hazırladığımız satın alma rehberine bakmanızı tavsiye ediyoruz.



Oyun keyfini daha uygun boyutlara sahip bir PC'de yaşamak istiyorsanız mutlaka bir oyuncu dizüstü bilgisayarı modeli tercih etmelisiniz. Hangi modeli alacağınıza karar vermeden önce sizler için hazırladığımız satın alma rehberine bakmanızı tavsiye ediyoruz.



Oyun dünyası belki de en altın çağını yaşıyor. Global oyun sektörü milyarlarca dolarlık boyuta ulaştı. Oyunlar önceden sadece PC'lerin egemenliğindeydi. Sonradan konsolların da katılmasıyla oyun dünyası çok geniş kitlelere ulaştı. Şimdilerde ise hem PC'ler, hem de konsolların desteğini alan oyunlar her geçen gün büyümeye devam ediyor. Oyun PC'lerinin en özel kategorilerinden biri de hiç kuşkusuz ki oyuncu dizüstü bilgisayarı modelleri.



Üst düzey oyun keyfi yaşamak için illa ki dev boyutlardaki gelişmiş masaüstü bilgisayarlara gerek yok. Elbette masaüstü bilgisayarların performans potansiyeli dizüstü modellerine göre daha yüksek fakat bu cihazları da rahatça taşımak mümkün değil. Oyuncu dizüstü bilgisayarları da zaten birçok üst düzey oyunu gelişmiş ayarlarda oynatabilecek kabiliyete sahip.



Piyasada birçok farklı markanın farklı oyuncu dizüstü bilgisayar modeli bulunuyor. Bunlar arasında tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız, sizler için bir rehber hazırladık. Oyuncu dizüstü bilgisayarı satın almadan önce bu rehbere bir göz atmanızı tavsiye ederiz.



Ekran Kartı / GPU



Oyuncu dizüstü bilgisayarı dendiğinde en önemli bileşen kesinlikle ekran kartıdır. Oyuncu modelleri dışında kalan dizüstü bilgisayarların büyük bir çoğunluğunda entegre GPU'lar bulunur. Bu entegre GPU'ların güç tasarrufu başta olmak üzere birçok avantajı olsa da performans konusunda ayrı bir GPU'nun çok gerisinde kalırlar.



Piyasadaki oyuncu dizüstü bilgisayarı modellerinin hiçbirinde entegre GPU olmasa da eğer dizüstü bilgisayarınızda oyun oynamayı düşünüyorsanız ayrı bir ekran kartı olan modellerden tercih etmelisiniz.



Ekran kartı denildiğinde de klasik soruyla karşı karşıya kalıyoruz: AMD mi, NVIDIA mı? Buna kesin bir cevap vermek mümkün değil fakat NVIDIA'nın mobil GPU yarışında rakibine göre biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. NVIDIA'nın mobil ekran kartları çok daha yaygın kullanılıyor ve performans olarak benzer seviyedeki rakiplerine göre bir miktar daha iyi seviyedeler. AMD'nin ise fiyat ve düşük güç tüketimi gibi avantajları olan modelleri var.



NVIDIA'nın mobil taraftaki en güçlü modeli GeForce GTX 1080M masaüstü ekran kartlarına benzer bir performans gösteriyor. Ancak bu performans canavarının fiyatları da epey yukarıya çektiği bir gerçek. Bunun yerine GTX 1060M veya 1070M gibi ekran kartlarına sahip modellerle yine üst düzey performans alabilirsiniz.



Eğer bütçeniz çok yüksek değilse bir önceki seriden GeForce 900M modellerine ya da AMD Radeon RX 400M serisinden bir ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarları tercih edebilirsiniz. Elbette uygun fiyatın dezavantajı olarak eski nesil bir ekran kartına sahip olacaksınız. Bu kartlar da belirli oyunlarda yeterli performans gösterse de yeni nesle göre daha kısa ömürlü olacaklardır.







Ekran



Ekran kartı bu kadar önemliyken ekranın kendisinin de oyun deneyimi için önemi yadsınamaz. Oyuncu dizüstü bilgisayarı satın almak istiyorsanız öncelikle aradığınız şey yüksek çözünürlük olmalı. Burada Full HD'den daha düşük çözünürlük sunan bir modeli asla tavsiye etmiyoruz. Piyasada bazı QHD ve hatta UHD ekranlı modeller olsa da bunların hem fiyatları çok yüksek, hem 4K çözünürlük desteği olan oyun sayısı henüz fazla değil hem de oyunları 4K'da akıcı bir şekilde oynatmak için çok yüksek bir donanım gücü gerekiyor. Bu nedenle eğer bütçeniz çok yüksek değilse UHD yerine rahatlıkla Full HD ekranları tercih edebilirsiniz.



Ekran için tek kıstas çözünürlük değil elbette. Panel tipi de kullanıcıların kafasını kurcalıyor. Oyuncu dizüstü bilgisayarı üreticileri çok uzun süre TN paneller kullandı. Bunun nedeni de TN panellerin oyuncuların aradığı özellikler arasında yer alan hızlı tepki süresine sahip olması ve maliyetine göre gayet kaliteli görüntü verebilmesiydi. Buna rakip olarak geliştirilen IPS paneller ise daha canlı ve gerçekçi renkler, daha geniş izleme açısı ve yüksek görüntü kalitesine sahip olsa da yüksek maliyetleri ve TN panellere göre daha düşük olan tepki süreleriyle dikkat çekiyordu. Ancak zamanla IPS panel teknolojisi eksiklerini büyük ölçüde kapattı. Günümüzde piyasadaki çoğu oyuncu dizüstü bilgisayarında IPS panel olsa da daha uygun fiyatlara TN panelli modellerle karşılaşırsanız, bunların da avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek tercih edebilirsiniz. Yine de ilk tercihiniz IPS olsun.



Elbette bir de ekran boyutu konusu var. Hangi platformda olursa olsun büyük ekranda oyun oynamanın daha keyifli olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde 14, 15 ve 17 inç arasında değişen oyuncu dizüstü bilgisayarları var. Ekran büyüdükçe hem fiyatın hem de cihazın ağırlığının arttığını unutmamak gerek. Eğer bilgisayarınızı sıklıkla bir yerlere götürecekseniz daha taşınabilir bir model tercih etmenizi tavsiye ederiz. Eğer cihazınızı pek taşımadan sabit bir şekilde kullanacaksanız bütçenize göre en yüksek ekran boyutunu tercih edebilirsiniz.



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