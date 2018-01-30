OYUNCU DİLAY ÇETİNÇAY ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI: AMELİYAT SONRASI MÜDAHALE EDEMEMİŞLER
'Bebek yüzlü' oyuncu Dilay Çetinçay'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Çetinçay, basit bir kist ameliyatı sonrası yeterli müdahale yapılamadığı için yaşamını yitirmiş.
" Bebek yüzlü" olarak bilinen dizi oyuncusu Dilay Çetinçay gittiği klinikte yapılan operasyonun ardından yaşamını yitirdi. Klinik ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı
AMELİYAT BİTİNCE FENALAŞTI
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitiren 28 yaşındaki Dilay Çetinçay, Türkiye'nin ünlü bir firmasında ürün geliştirme bünyesinde çalışmaya başlamıştı. Kısa sürede dizi filmlerde de aranan yüz olmaya başladı. Genç kız, kadın hastalıklarıyla ilgili rahatsızlığını çözmek amacıyla internet aracılığı ile bulduğu Dr. A.K.'nın sahibi ve yöneticisi olduğu kliniğe başvurdu. Ameliyat bitince Çetinçay fenalaştı.
BASİT BİR KİST AMELİYATINDAN ÖLMÜŞ
Bu esnada klinikte yeterli müdahale yapılma olasılığı olmaması üzerine Çetinçay, apar topar kliniğin karşısında bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Klinik sahibi Yardımcı Doçent Doktor A.K., ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Dilay Çetinçay'ın sosyal medyada bulunan hesaplarında arkadaşları, "Basit bir kist alma ameliyatı ölümle sonuçlandı bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekir" şeklinde yorumlar yaparken Çetinçay'ın babası Emekli Emniyet Havacılık Daire Başkanı Mustafa Çetinçay ise, "Kızım basit bir kist ameliyatı olmak için Bakırköy'de bir kliniğe gitmiş.
ACILI BABA: MÜDAHALE EDİLSEYDİ ŞİMDİ ARAMIZDA OLACAKTI
Operasyondan sonra odaya aldıklarında şoka girmiş ve bir saat klinikte kendine getirmeye çalışmışlar. Etrafında bir sürü hastane var o kadar beklenmeden zamanında herhangi bir hastaneye kaldırılsa belki hayatta ve aramızda olacaktı" dedi. Acılı babanın başvurusu üzerine klinik ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Abd'den Rus Politikacı Ve Milyarderlere Yaptırım! Listede Medvedev Ve Abramoviç De Var
- Yerli Turist Erken Rezervasyondan Faydalandı, Otellerde Yer Kalmadı
- 12 Milyon Liralık Bitcoin İçin İş Adamını Kaçıranlara, Örgüt Davası Açıldı
- Örnek Köy Projesiyle Her Aileye Ahır Yapılacak
- Tamamen Yasal! 18 Ay Çalışıp 15 Yıl Maaş Aldı
SPOR HABERLERİ
- Osmanlısporlu Serdar Gürler'in Fatih Terim Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
- Galatasaray İle Stoke City Anlaşsa Bile Ndiaye İngiltere'ye Gidemeyebilir
- Futbolda Ara Transfer Dönemi Yarın Bitecek
- Fenerbahçe'nin İstediği Sturridge, West Bromwich'le Anlaştı
- Galatasaray, Juan Bernat İçin Bayern Münih'e Teklif Yaptı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar