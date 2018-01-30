" Bebek yüzlü" olarak bilinen dizi oyuncusu Dilay Çetinçay gittiği klinikte yapılan operasyonun ardından yaşamını yitirdi. Klinik ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı

AMELİYAT BİTİNCE FENALAŞTI

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitiren 28 yaşındaki Dilay Çetinçay, Türkiye'nin ünlü bir firmasında ürün geliştirme bünyesinde çalışmaya başlamıştı. Kısa sürede dizi filmlerde de aranan yüz olmaya başladı. Genç kız, kadın hastalıklarıyla ilgili rahatsızlığını çözmek amacıyla internet aracılığı ile bulduğu Dr. A.K.'nın sahibi ve yöneticisi olduğu kliniğe başvurdu. Ameliyat bitince Çetinçay fenalaştı.

BASİT BİR KİST AMELİYATINDAN ÖLMÜŞ

Bu esnada klinikte yeterli müdahale yapılma olasılığı olmaması üzerine Çetinçay, apar topar kliniğin karşısında bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Klinik sahibi Yardımcı Doçent Doktor A.K., ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Dilay Çetinçay'ın sosyal medyada bulunan hesaplarında arkadaşları, "Basit bir kist alma ameliyatı ölümle sonuçlandı bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekir" şeklinde yorumlar yaparken Çetinçay'ın babası Emekli Emniyet Havacılık Daire Başkanı Mustafa Çetinçay ise, "Kızım basit bir kist ameliyatı olmak için Bakırköy'de bir kliniğe gitmiş.

ACILI BABA: MÜDAHALE EDİLSEYDİ ŞİMDİ ARAMIZDA OLACAKTI

Operasyondan sonra odaya aldıklarında şoka girmiş ve bir saat klinikte kendine getirmeye çalışmışlar. Etrafında bir sürü hastane var o kadar beklenmeden zamanında herhangi bir hastaneye kaldırılsa belki hayatta ve aramızda olacaktı" dedi. Acılı babanın başvurusu üzerine klinik ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada