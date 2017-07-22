OYUNCAK SİLAHLA SOYGUNA GELDİ, SANDALYENİN GAZABINA UĞRADI
ABD'de, bir dükkanı elindeki bıçak ve oyuncak silahla soymaya kalkışan saldırgan, olaya tanık olan müşterinin sandalye darbeleriyle engellendi. Bıçaklanan saldırganın hayati tehlikesi sürüyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, bir kahve dükkanına gelen kasklı soyguncu elindeki bıçak ve oyuncak olduğu öğrenilen silahla kasiyerden paraları istedi.
DAYANAMAYAN MÜŞTERİ SANDALYEYLE SALDIRIDI
Bu sırada dükkanda bulunan bir müşteri olaya müdahale ederek, soyguncunun kafasına sandalyeyle defalarca vurdu.
SOYGUNCU DA MÜŞTERİ DE BIÇAKLANDI
İkili kavga ederek yerde yuvarlanırken, müşteri de kasklı saldırgan da bıçaklandı.
SOYGUNCUNUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Soyguna karşı koyan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soyguncunun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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