OYUNCAK KORNA YUTAN ÇOCUĞUN AĞZINDAN DÜDÜK SESİ ÇIKIYOR
Oyuncaklarıyla oynarken, korna yutan Arjantinli küçük çocuk, nefes alıp verdikçe ağzından düdük sesi çıkıyor.
Arjantinli çocuk oyuncak korna yutunca, ağzından düdük sesi çıkmaya başladı.
AMELİYATLA ALINDI
Oyuncaklarıyla oynarken korna yutan çocuk, nefes aldıkça ağzından düdük sesi çıkıyor. Çocuğun yuttuğu düdük ise ameliyatla alındı.
Kaynak: haberinburada
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