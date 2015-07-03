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oyun oynamayı kolaylaştıran kılıf: flitchio

OYUN OYNAMAYI KOLAYLAŞTIRAN KILIF: FLİTCHİO

İngiltere'den bir girişimci, akıllı telefonunuzu hem koruyacak hem de ona ek özellikler kazandıracak bir kılıf geliştirdi. Kickstarter'dan paylaşılan bu inovatif düşünce, tıpkı bir kılıf gibi telefonunuza takılıyor ve arkasında iki joystick sayesinde ek kontrol özellikleri kazandırıyor.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 09:24
Puan Ver : Oyun Oynamayı Kolaylaştıran Kılıf: Flitchio(5/10)4


İngiltere'den bir girişimci, akıllı telefonunuzu hem koruyacak hem de ona ek özellikler kazandıracak bir kılıf geliştirdi. Kickstarter'dan paylaşılan bu inovatif düşünce, tıpkı bir kılıf gibi telefonunuza takılıyor ve arkasında iki joystick sayesinde ek kontrol özellikleri kazandırıyor.



Akıllı telefonları kılıf ile korumak hemen her kullanıcının ilk tercihi. Peki kılıf takarak aynı zamanda telefonunuza ek özellikler kazandırmak ister misiniz? Bu sorudan yola çıkan bir girişimci, Flitchio adını verdiği ürünü geliştirdi ve Kickstarter'da yerini aldı. 50.000 Pound toplamak üzere yola çıkan projede hazırlanan ürün ilk etapta bir telefon kılıfından farksız görünüyor. Ancak arkasını çevirdiğinizde iki adet kırmızı joystick görülüyor. Bu düğmeler mobil oyun deneyiminizi artırıyor.



Kılıfın yapabildikleri sadece bunlar değil. Wi-fi üzerinden çalışan drone gibi oyuncakları ve müziklerinizi de yine kılıf üzerinden kullanabiliyorsunuz. Öz çekimlerinizi kılıfın arkasındaki tuş ile çekebiliyorsunuz. Kılıfın içerisinde bir pil olmadığı için oldukça ince şık bir görünüme sahip. NFC üzerinden çalışıyor ve telefonunuzun pilini kullanıyor. Arka taraftaki iki joystick aynı zamanda basınca duyarlı bir tuş işlevine de sahip.



Girişimcileri Bluetooth ve Wi-fi'a ihtiyaç duymadığını özellikle belirtiyor. Sadece NFC ile çalışan bu özel kılıf şimdilik sadece Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge modelleriyle uyumlu. 40 Pound'luk bir bağış yaparsanız ürüne sahip olabiliyorsunuz. Ürün, Kickstarter'da hedeflediği rakama ulaşırsa, Ocak 2016'da satışa çıkacak. Kılıf şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip ve NFC destekleyen telefonlar için gündemde.



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Etiketler: Oyun  Oynamayı  Kolaylaştıran  Kılıf  Flitchio    haber

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