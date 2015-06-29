Video oyun konsollarının hayatımıza Xbox'la veya Playstation ile girdiğini düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Hatta 80'lerin çok popüler oyun konsolu Atari bile aslında, eski oyun konsollarının yanında çömez kalıyor.



Video oyun konsollarının hayatımıza Xbox'la veya Playstation ile girdiğini düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Hatta 80'lerin çok popüler oyun konsolu Atari bile aslında, eski oyun konsollarının yanında çömez kalıyor.



Video oyun konsollarının tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Hatta ortada henüz video oyunu kavramınının bile bilinmediği 50'li ve 60'lı yıllarda, bilim insanlarının, “video oyun konsolu” fikriyle uğraştığını bilmek herkesi şaşırtabilir.



İşte size Xbox'ların, Playstation'ların, Wii'lerin ataları ve oyun konsollarının bugünlere ulaşmasının öyküsü!



1960 – Brown Box



Şaşırtıcı şekilde, İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde, 1950'li yıllarda, televizyonda video oyunları oynanabileceği fikri ortaya çıkmıştı. Bilim insanları, bu hayali nasıl gerçek kılacaklarını bilmiyorlardı ama ellerinde film oynatan, resim gösteren bir ekran varken, bu cihazı manipüle ederek, görüntüleri bir tür oyuna çevirebileceklerini düşünüyorlardı. Fikir 1960'lı yıllarda, dönemin büyük TV üreticileri ve teknoloji şirketleri arasında geliştirilen bir projeyle Brown Box ismini aldı. Prototipleri üretilen bu cihaz pratik kullanım alanı bulamadı ancak Brown Box'ın ticari değere sahip bir video oyun konsoluna dönüşmesi 1972 yılına kadar sürüncemede kaldı.



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