PlayStation 4K veya PlayStation 4 NEO olarak bilinen yeni PS4 versiyonu, oyun firmaları ile Sony'nin arasını açabilir. Birçok şirket, fazladan masrafa neden olacağı için bu yeni sürümden memnun değil.



PlayStation 4K veya PlayStation 4 NEO olarak bilinen yeni PS4 versiyonu, oyun firmaları ile Sony'nin arasını açabilir. Birçok şirket, fazladan masrafa neden olacağı için bu yeni sürümden memnun değil.



Sony, PlayStation 4'un yeni versiyonunu henüz resmi olarak açıklamadı bile ama şimdiden bu yeni konsolla ilgili tartışmalar başlamış durumda. Bildiğiniz gibi PlayStation 4.5 veya PlayStation 4K olarak bilinen bu yeni versiyon, daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olacak ve daha yüksek çözünürlük sunabilecekler. Ancak dün çıkan bilgiler gösterdi ki bu yüksek çözünürlük olayı bazı sorunları da beraberinde getirecek.



Çünkü oyun firmalarının artık PlayStation 4 oyunları için bir standart bir de NEO olarak bilinen yüksek çözünürlüklü versiyon geliştirmeleri gerekecek. İşte bu yüzden birçok oyun firmasının PlayStatik 4K'dan ve yeni NEO oyun projesinden memnun olmadıkları söyleniyor. Bir kere bu tür 4K çözünürlükte oyunlar geliştirip seri üretimini yapmak oyun firmaları için fazladan masraf anlamına geliyor. Bir de buna hem standart hem de NEO versiyonu aynı anda hazırlamak eklenince, oyun firmalarının masrafları daha da artıyor. Üstelik oyunun her iki versiyonunun da sağlıklı çalışması için, harcanan efor da katlanıyor.



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