Uruguay formasıyla Kosta Rika maçında oynayan Fernando Muslera, İstanbul'a dönmek için tam 19 saatlik bir yolculuk yaptı. Hamza Hamzaoğlu, yol yorgunu olan tecrübeli file bekçisine, “Kendini iyi hissedersen oyna” diyecek.



Ülkesi Uruguay'ın, Kosta Rika ile yaptığı özel maç nedeniyle perşembe gecesi İstanbul'a gelen Fernando Muslera ilk kez cuma akşam takımla idmana çıktı.







Cenk Gönen'i, Mersin İdmanyurdu maçında oynayacak şekilde hafta boyunca çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları, Galatasaray'daki ilk karşılaşmasında genç kaleciye eldivenleri verebilir.







Muslera'yla görüşecek olan Hamza Hamzaoğlu, 19 saatlik yolculuğu ve takımla tek idmana çıkması nedeniyle tecrübeli kaleciye durumunu soracak. Muslera, “Hazırım” derse kaleye geçecek.



