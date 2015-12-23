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öyle bir tweet attı ki ,feministler ayağa kalktı

ÖYLE BİR TWEET ATTI Kİ ,FEMİNİSTLER AYAĞA KALKTI

Ünlü oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündemden düşmüyor. Davran,“Çocuğu anne büyütür. Bırakın şu ‘kariyer de yaparım' triplerini” dedi,feministler ayağa kalktı.İşte haberin detayları...

Tarih : 23 Aralık 2015, 09:49
Puan Ver : Öyle Bir Tweet Attı Ki ,Feministler Ayağa Kalktı(9/10)10


Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuğu anne büyütür.Bırakın şu ‘kariyer de yaparım' triplerini” diyen ünlü oyuncuya özellikle feministlerden büyük tepki geldi.

 

Daha sonra bir açıklama daha yapan Davran, “Benim yazdığımdan dostlarım korktu. Merak etmeyin ben damdan düşenim. Bebek dolaştıran dadılar gördüm de. Elde telefon, araba itekleyen” ifadelerini kullandı.

 

Cem Davran'a tepki gösterenler kadar, destek verenler de oldu.








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