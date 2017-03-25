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öykü karayel ve can bonomo el ele ilk poz verdi

ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO EL ELE İLK POZ VERDİ

Can Bonomo ile Öykü Karayel, önceki akşam Beyoğlu Şişhane'de ilk kez el ele görüntülendi. Çiftin keyfinin oldukça yerinde olması gözlerden kaçmadı.

Tarih : 25 Mart 2017, 09:26
Puan Ver : Öykü Karayel Ve Can Bonomo El Ele İlk Poz Verdi(5/10)5


Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu sevgilisi Öykü Karayel, artık aşklarını gizlemiyor.



Çiçeği burnunda sevgililer, önceki gece Beyoğlu Şişhane'de el ele objektife yansıdı. Çift soruları yanıtsız bıraksa da elleri ayrılmadı.



 



kaynak:gecce








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