ÖYKÜ Gürman, yedi aylık eşi Yavuz Bingöl ile boşanacaklarını açıkladı. Genç şarkıcı, Murat Evgin'le düet yaptığı “Kaderimsin” adlı şarkının video klibinin çekimlerinde habercilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin Bingöl ile ayrılacakları haberlerini sorması üzerine ilk olarak sessiz kalmayı tercih eden Gürman, sonunda kısa bir açıklama yaptı.







DOSTLUK BİTMEZ







Ayrılık haberlerini doğrulayan şarkıcı, “Yavuz benim her zaman kıymetlimdir. Yollar ayrılabilir ama dostluklar bitmez. Her zaman görüşeceğiz. Onun tecrübesinden ve deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceğim. Yavuz, eminim her konuda bana her zaman destek verecektir. Dediğim gibi özel şeyler son bulabilir ama arkadaşlık hiçbir zaman bitmez” dedi.