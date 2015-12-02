

Öykü Çelik de boşanan oyuncular kervanına katıldı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl yıldırım nikâhıyla evlendiği Bursalı işadamı Ahmet Murat Çakan'dan sürpriz bir şekilde ayrıldı. Çift, boşanmak için anlaşmalı olarak gizlice Bursa Adliyesi Aile Mahkemesi'ne başvurdu. 10 gün evvel görülen duruşmada yargıç, Çelik ve Çakan'ın bir celsede boşanmasına karar verdi. Çelik, Ahmet Murat Çakan'la Bursa'daki bir film çekimi sırasında tanışmıştı.