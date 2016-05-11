OYAK BAŞKANI İSTİFA ETTİ!
OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necati Özbahadır, Genel Kurul öncesinde sürpriz bir şekilde istifa etti.
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necati Özbahadır, Genel Kurul öncesinde sürpriz bir şekilde istifa etti. Habertürk'ten Yavuz Barlas'ın haberine göre, 51.6 milyar TL'lik varlığıyla, 30 bini bulan çalışan sayısıyla Türkiye'nin dev gruplarının başında olan Oyak'ta yönetim kurulu başkanları 3 yıllığına göreve seçilirken Özbahadır'ın birinci yılını tamamlamadan ayrılması Genel Kurul üyelerini de şaşırttı.
Zira Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Divan Başkanlığı'nda 7 Mayıs'ta toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanvekili Macit Arslan 6 Mayıs
itibarıyla Ömer Necati Özbahadır'ın istifa dilekçesini sunduğunu ifade etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar