

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necati Özbahadır, Genel Kurul öncesinde sürpriz bir şekilde istifa etti. Habertürk'ten Yavuz Barlas'ın haberine göre, 51.6 milyar TL'lik varlığıyla, 30 bini bulan çalışan sayısıyla Türkiye'nin dev gruplarının başında olan Oyak'ta yönetim kurulu başkanları 3 yıllığına göreve seçilirken Özbahadır'ın birinci yılını tamamlamadan ayrılması Genel Kurul üyelerini de şaşırttı.







Zira Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Divan Başkanlığı'nda 7 Mayıs'ta toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanvekili Macit Arslan 6 Mayıs



itibarıyla Ömer Necati Özbahadır'ın istifa dilekçesini sunduğunu ifade etti.