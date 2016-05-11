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oyak başkanı istifa etti!

OYAK BAŞKANI İSTİFA ETTİ!

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necati Özbahadır, Genel Kurul öncesinde sürpriz bir şekilde istifa etti.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 10:29
Puan Ver : Oyak Başkanı İstifa Etti!(9/10)8


Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necati Özbahadır, Genel Kurul öncesinde sürpriz bir şekilde istifa etti. Habertürk'ten Yavuz Barlas'ın haberine göre, 51.6 milyar TL'lik varlığıyla, 30 bini bulan çalışan sayısıyla Türkiye'nin dev gruplarının başında olan Oyak'ta yönetim kurulu başkanları 3 yıllığına göreve seçilirken Özbahadır'ın birinci yılını tamamlamadan ayrılması Genel Kurul üyelerini de şaşırttı.



Zira Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Divan Başkanlığı'nda 7 Mayıs'ta toplanan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanvekili Macit Arslan 6 Mayıs

itibarıyla Ömer Necati Özbahadır'ın istifa dilekçesini sunduğunu ifade etti.








Etiketler: Oyak  Başkanı  İstifa  Etti    haber

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