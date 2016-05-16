

59 yaşında yaşamını yitiren Oya Aydoğan için ilk tören, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlendi. Ünlü sanatçının konser salonuna getirilen tabutunun üzerine yakınları ve sanatçı dostları karanfil bıraktı. Ünlü sanatçının tabutuna sarılan sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğdu ise annesinin tabutunun başında dua etti.







Törene katılan ünlü sanatçı Nuri Alço, “Kendini oğluna adamış bir insan. Güzel bir insandı. Çok genç yaşta kaybetti. Hastanede başındaydık. Bir umut vardı ama beyin fonksiyonları buna yanıt vermeyince hayatını kaybetti. Bizim camiamız şok oldu” diye konuştu.