

Oya Aydoğan'ın doktorları sanatçının sağlık durumunu anlattı; "Hastamızın sol tarafında bir tutmazlık, güç kaybı söz konusuydu. Hastanemize başvurduktan sonra yapılan tetkikler ve incelemeler sonrasında Prof. Dr. Ahmet Özkan hocamızın, anlatacağı şekilde bir ameliyat gerekliliği söz konusu oldu. Hastamız bu ameliyata girdikten sonra, ameliyatın da gerekliliği olarak öncesinde ve sonrasında çok miktarda kan kullanımı gerekti. Bu kullanım sağlandıktan sonra, ameliyat sonrası dönemde bizim için beklenen bir sonuç olarak kanama problemleri, kanama kolaylığı diyebileceğimiz bir olay gerçekleşti. Onunla bir mücadelemiz söz konusu oldu. Bir süre sonra bu problemi atlattık. Yine başta da belitrttiğim üzere hastamız ilk geldiğinde nörolojik sorunları ön plandaydı. Yani beyni de olaydan etkilenmişti. Bu etkilenme sonucu zaten beyninde bir problem olduğunu düşündüğümüz hastamızın, dün itibarıyla takipte kullandığımız parametre değerlerinin daha iyi bir duruma gelmesi, kanama probnlemlerinin ortadan kalkması sonucunda hastamızın durumu elverdiği için tomografik olarak beyninin görüntüleme imkanımız oldu. Beynindeki hasarın tamamını yüzde 100 gösterebilen bir tetkik olmamakla birlikte aldığımız netice beyinde yaygın ödem olduğu şeklinde. Bunun da ana nedenlerinden biri olayın ilk başlangıcınden itibaren olan ve ameliyat sırasında da karşımıza sorun olarak çıkan beyine az kan gitmesidir... bunun neticesinde beyinde bir hasar oluşmaktadır. Bu hasarların bazıları geri dönüşümlü, bazıları geri dönüşümsüzdür. biz bu aşamada ciddi bir ödem olduğu, hastamızın hala sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu sizlere ifade etmek istiyoruz."







Prof. Dr. Ahmet Özkan:



Oya Aydoğan hanımefendi, cumartesi günü hastanemize geldiğinde acil servis bölümündeki hekim arkadaşlar yaptıkları muayene sonucunda kalpten kaynaklı bir problem olduğu fikri doğuyor. Beyin tomografisi çekilirken, göğüs altı görüntülenen hastamızın kalpten çıkan aort damarının (vücuda bütün kanı dağıtan damardır) iç tabakasında bir yırtık olduğu saptanıyor.



Bu çok ciddi bir tablodur. Hastaların yüzde 30-35'i olay anında hayatını kaybeder. Hastaneye ulaşabilmek bile bir hasta için şanstır. En kısa dürede ameliyata almanız gerekir.



Hastayı en kısa sürede bu durumdan kurtarmanız gerekir. Tabii bunun çok ciddi zorlukları vardır. Normal şartlarda bu yırtık oluşmadan bu operasyonu yapabilirseniz, yani aort genişlemesini saptayabilir ve bu ameliyatı yaparsanız risk çok düşüktür. Hasta bu tabloyla geldiği zaman ise sonuçları çok vahim olabilir.







Pazar günü boğazına takılan patatesi çıkartmaya çalışırken aort damarı yırtılan ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aydoğan'ın yakın dostları ise destek için ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gelmeye devam ediyor. Boğazına takılan patatesi çıkartmaya çalışırken aort damarı yırtılan ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Aydoğan doktorlar tarafından uyutulurken, Hülya Avşar'dan Nuri Alço'ya kadar birçok ünlü isim yakın arkadaşlarını ziyaret için hastaneye geldi. Ziyaret gelen isimler arasında, Hülya Avşar, Nuri Alço, Zeynep Mansur, Sinan Özen ve Derya Tuna'da yer aldı. Oya Aydoğan'ın tedavi gördüğü Ulus'taki özel hastaneden ise açıklama geldi. Yapılan açıklamadan ve Aydoğan'ın çevresinden edinilen bilgiye göre Aydoğan'ın geçirdiği 12 saatlik açık kalp ameliyatının ardından bugünde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklama, “Ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın sağlık durumu halen ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımda hekimlerimiz tarafından gerekli tedaviler uygulanmaktadır” denildi.