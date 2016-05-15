

Oya Aydoğan'ın yaşamını yitirmesi sanat dünyasını yasa boğdu.







HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ ŞÖYLE:







07 Mayıs 2016 Cumartesi gecesi, hastanemiz acil servisine “Akut Asendan Aorta Diseksiyonu” tanısı ile başvurmuş, ameliyat edilmiş ve sonrasında yoğun bakımımızda tedavi altına alınmış olan Sayın Oya Aydoğan'ın sağlık durumu, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 23.00 itibarı ile, artan beyin ödeminin sonucu olarak daha da bozulmuş, hastamızın tansiyon düşüklüğü tedaviye yanıt vermeyen şekilde seyir göstermeye başlamıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hastamız 15 Mayıs 2016 Pazar günü sabaha karşı saat 07.15'te vefat etmiştir.