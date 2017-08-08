OY KULLANMAYA GİDEN KENYALI HAMİLE KADIN, SEÇİM KUYRUĞUNDA DOĞURDU!
Kenya'nın West Pokot eyaletinde genel seçimler için oy kullanmaya gelen hamile bir kadın, sandık başında oyunu veremeden doğum yaptı.
Kenya'da gerçekleşen genel seçimlere sandık başında doğum yapan kadın damga vurdu.
SEÇİM KUYRUĞUNDA BEKLEMEYE DAYANAMADI, DOĞURDU
Ülkenin kuzey batısındaki West Pokot eyaletinde oy kullanmak için seçim merkezine gelen Paulina Chemanang isimli hamile kadının, seçim kuyruğunda beklemeye dayanamayarak oracıkta doğum yaptığı belirtildi.
"EVDEN ÇIKARKEN SANCIM YOKTU"
Evden çıkarken bir şeyi olmadığını söyleyen Chemanang "Seçim merkezine gelir gelmez sancılarım başladı. Daha fazla dayanamadım. Çevredekilerin yardımıyla doğumu burada yapmak zorunda kaldım" dedi.
"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Chemanang,"Bu tanrının bir lütfu, kendimi çok şanslı hissediyorum, çok mutluyum." diye konuştu.
OY KULLANMAKTAN VAZGEÇMEDİ
Kız çocuğu dünyaya getiren Chemanang'ın, doğumun hemen ardından yakında bulunan bir kliniğe kaldırılarak tedavi edildiği, ardından seçim merkezine geri dönerek oyunu kullandığı belirtildi.
Bebeğe, seçim zamanı doğduğu için, Pokot kabilesi geleneklerine göre, yerel dilde seçim anlamına gelen Chepkura adının verildiği de öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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