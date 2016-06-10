OVİT'E HAZİRANDA KAR YAĞDI
Haziran ayında karla karşılaşan vatandaşlar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı Rize'de bulunan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran ayında kar yağdı.
Bölgede iki gündür etkisini sürdüren yağmurun ardından, Ovit Dağı'na öğle saatlerinde kar düştü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar indiği dağda, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Her yerin beyaza büründüğü bölgede, bazı vatandaşların kar topu oynadığı, bazılarının da manzara fotoğrafı çektiği görüldü. Haziran ayında karla karşılaşan vatandaşlar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı Rize'de bulunan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran ayında kar yağdı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar