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ovit'e haziranda kar yağdı

OVİT'E HAZİRANDA KAR YAĞDI

Haziran ayında karla karşılaşan vatandaşlar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı Rize'de bulunan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran ayında kar yağdı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:26
Puan Ver : Ovit'e Haziranda Kar Yağdı(6/10)8


Bölgede iki gündür etkisini sürdüren yağmurun ardından, Ovit Dağı'na öğle saatlerinde kar düştü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar indiği dağda, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.



Her yerin beyaza büründüğü bölgede, bazı vatandaşların kar topu oynadığı, bazılarının da manzara fotoğrafı çektiği görüldü. Haziran ayında karla karşılaşan vatandaşlar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı Rize'de bulunan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'na, haziran ayında kar yağdı.








Etiketler: Ovit  E  Haziranda  Kar  Yağdı    haber

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