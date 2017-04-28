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overwatch'ta şike yapanlar tutuklandı

OVERWATCH'TA ŞİKE YAPANLAR TUTUKLANDI

Spor dünyasının bir türlü kurtulamadığı şike sorunu espor dünyasına da bulaştı. Kore'de bir espor takımının iki üyesi Overwatch oyununda şike yaptıkları için tutuklandı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:50
Puan Ver : Overwatch'ta Şike Yapanlar Tutuklandı(8/10)6


Spor dünyasının bir türlü kurtulamadığı şike sorunu espor dünyasına da bulaştı. Kore'de bir espor takımının iki üyesi Overwatch oyununda şike yaptıkları için tutuklandı.



Espor oyunlarına olan ilgi giderek artıyor. Bu artan ilgiyle beraber sektörde dönen para da ciddi boyutlara ulaştı. Dota ve League of Legends gibi espor oyunlarının büyük turnuvaları dünyanın en yüksek ödüllü spor etkinlikleri arasında yer alıyor. Bir de buna bahis siteleri eklenince ortada dönen para daha da artıyor. Durum böyle olunca espor'da da kazanmak için yasadışı yollar deneyenler çıkmaya başladı.



Starcraft ve Dota gibi oyunlardan sonra Overwatch da bu yasadığı işlerin bulaştığı espor oyunları arasına katıldı. Güney Kore polisi, oyunda şike yaptığı belirlenen iki kişiyi tutukladı. Kore'deki yerel espor takımlarından biri olan Luminous Solar'ın oyuncusu ve koçu olan bu iki kişinin, APEX Overwatch turnuvasının eleme maçlarında şike yaptığı ortaya çıktı. İkilinin eleme maçlarını kazanmak için rakip takıma yaklaşık 17 bin dolar ödediği öğrenildi.



Bu tarz olaylar daha önce de yaşanmıştı fakat ilk Blizzard'ın online oyununa da yansıdı. Espor sektörü büyüdükçe bu tarz olaylarla daha fazla karşılaşacağız gibi görünüyor.



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Etiketler: Overwatch  Ta  Şike  Yapanlar  Tutuklandı    haber

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