İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı

overwatch önümüzdeki hafta 4 günlüğüne ücretsiz

OVERWATCH ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 4 GÜNLÜĞÜNE ÜCRETSİZ

Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch,şüphesiz çoğu kullanıcının deneyimlemek istediği bir oyun. Halen oynamamış ve satın almakta tereddüt yaşayan oyunculara sevindirici bir haberimiz var. Overwatch 4 günlüğüne ücretsiz olmaya hazırlanıyor. Detayları haberimizde.

Tarih : 14 Kasım 2016, 11:33
Puan Ver : Overwatch Önümüzdeki Hafta 4 Günlüğüne Ücretsiz(8/10)10


Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch,şüphesiz çoğu kullanıcının deneyimlemek istediği bir oyun. Halen oynamamış ve satın almakta tereddüt yaşayan oyunculara sevindirici bir haberimiz var. Overwatch 4 günlüğüne ücretsiz olmaya hazırlanıyor. Detayları haberimizde.



Overwatch Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen bir FPS oyunu.Oyun kendine has dinamikleri ile şimdiden online oyunlar arasında kendine büyük bir yer edinmiş, şimdiden E-spor alanında boy göstermeye de başlamıştır.Oyun oynanış açısından gerçekten çok hızlı. Oyunun bu kadar eğlenceli ve farklı olması şüphesiz onu fazlasıyla cazip kılıyor. Fakat oyunun ücretli olması birçok oyuncunun sadece uzaktan izleyebilmesine sebep oluyor. Blizzard'da hem oyunu denememiz amaçlı hemde PC'mizi ne kadar zorlar test etmemiz açısından Overwatch'ı kısa bir süreliğine oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Peki bu fırsattan oyuncular nasıl yararlanabilecek?



Overwatch 12 GB İndirme Gerekecek



 Oyunun sunulan ücretsiz sürümünün normal sürümü ile farkı olmayacak gibi gözüküyor.22 farklı şampiyonu ve 13 adet haritanın kullanılabilir olduğu bu etkinlikte, normal oyun modlarından olan Escort , Assault gibi modların tamamının aktif olacağını belirtti. Ayrıca diğer bir sevindirici haber ise yapacağınız gelişmelerin boşa gitmeyeceği. Ücretsiz olarak denerken seviye atlayabilip, Loot Box'lardan açabileceğimizi de belirten firma üstelik bunların kayıtlı olarak kalacağının da müjdesini verdi. Oyunda sunulan birçok özelleştirme seçeneklerini hesaba katarsak çoğu kullanıcıyı fazlası ile memnun eden bir hareket diyebiliriz.Etkinlik ülkemizde 18 Kasım 2016 saat 21.00'da başlayıp, 22 Kasım 2016 gece saat 02.00'da son bulacağını da belirtelim.Son olarak Overwatch oynamak isteyen kullanıcıların Battle.net uygulamasını indirip 12 GB'lık bir indirme yapması gerekecek. 4 günlük bir deneme için ne kadar uygun bir boyut orası tartışma konusu.



Xbox alışverişine Mini Cooper kazanma fırsatı








Etiketler: Overwatch  Önümüzdeki  Hafta  4  Günlüğüne  Ücretsiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER