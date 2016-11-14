

Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch,şüphesiz çoğu kullanıcının deneyimlemek istediği bir oyun. Halen oynamamış ve satın almakta tereddüt yaşayan oyunculara sevindirici bir haberimiz var. Overwatch 4 günlüğüne ücretsiz olmaya hazırlanıyor. Detayları haberimizde.



Overwatch Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen bir FPS oyunu.Oyun kendine has dinamikleri ile şimdiden online oyunlar arasında kendine büyük bir yer edinmiş, şimdiden E-spor alanında boy göstermeye de başlamıştır.Oyun oynanış açısından gerçekten çok hızlı. Oyunun bu kadar eğlenceli ve farklı olması şüphesiz onu fazlasıyla cazip kılıyor. Fakat oyunun ücretli olması birçok oyuncunun sadece uzaktan izleyebilmesine sebep oluyor. Blizzard'da hem oyunu denememiz amaçlı hemde PC'mizi ne kadar zorlar test etmemiz açısından Overwatch'ı kısa bir süreliğine oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Peki bu fırsattan oyuncular nasıl yararlanabilecek?



Overwatch 12 GB İndirme Gerekecek



Oyunun sunulan ücretsiz sürümünün normal sürümü ile farkı olmayacak gibi gözüküyor.22 farklı şampiyonu ve 13 adet haritanın kullanılabilir olduğu bu etkinlikte, normal oyun modlarından olan Escort , Assault gibi modların tamamının aktif olacağını belirtti. Ayrıca diğer bir sevindirici haber ise yapacağınız gelişmelerin boşa gitmeyeceği. Ücretsiz olarak denerken seviye atlayabilip, Loot Box'lardan açabileceğimizi de belirten firma üstelik bunların kayıtlı olarak kalacağının da müjdesini verdi. Oyunda sunulan birçok özelleştirme seçeneklerini hesaba katarsak çoğu kullanıcıyı fazlası ile memnun eden bir hareket diyebiliriz.Etkinlik ülkemizde 18 Kasım 2016 saat 21.00'da başlayıp, 22 Kasım 2016 gece saat 02.00'da son bulacağını da belirtelim.Son olarak Overwatch oynamak isteyen kullanıcıların Battle.net uygulamasını indirip 12 GB'lık bir indirme yapması gerekecek. 4 günlük bir deneme için ne kadar uygun bir boyut orası tartışma konusu.



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