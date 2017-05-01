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overwatch kaç milyon oyuncuya sahip?

OVERWATCH KAÇ MİLYON OYUNCUYA SAHİP?

Blizzard'ın sevilen çoklu oyunculu FPS'si Overwatch kaç milyon oyuncuya sahip? Twitter'den açıklanan rakam ve diğer detaylar haberimizde.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:18
Puan Ver : Overwatch Kaç Milyon Oyuncuya Sahip?(10/10)9


Blizzard'ın sevilen çoklu oyunculu FPS'si Overwatch kaç milyon oyuncuya sahip? Twitter'den açıklanan rakam ve diğer detaylar haberimizde.



Son dönemlerde birçok çoklu oyunculu FPSoyunu satışa sunuldu. Bunların bazıları belli bir popülariteye ulaşırken, bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Şüphesiz ki beklentilerin üstüne çıkan oyunların başında Blizzard'ınFPS'siOverwatchgeliyor. Overwatch'in Twitter hesabından oyununun kaç milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıklandı. Bakalım Overwatchkaç milyon oyuncuya sahip?



Twitter'deki açıklamada fazla detay verilmezken, oyunun 30milyondan fazla kayıtlı oyuncuya ulaştığı duyuruldu. “Bizimle bir grup olduğunuz için teşekkür ederiz kahramanlar, daha iyi bir takım isteyemezdik” denilerek oyunculara teşekkür edildi.



Overwatch'un 30milyonkayıtlı kullanıcısı olsa da 30milyonkopyasatmadığı belirtildi. Ancak ne olursa olsun bu hacimde bir kayıtlı kullanıcıya sahip olmanın büyük bir başarı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Geliştirici Blizzard, Ocakayında bu rakamı 25milyonolarak açıklamıştı. Aradan geçen üç ayda oyun, 5milyon yeni kayıtlı kullanıcıya sahip olmuş. 2016yılının Kasımayına gittiğimizde açıklanan rakamın 20milyon olduğunu görüyoruz.



Bakalım Overwatch, büyümesini sürdürecek mi? Tracerve D.Vagibi sevilen karakterleri olan yapım önümüzdeki günlerde ne gibi yeniliklerle karşımıza çıkacak? Bekleyip göreceğiz.



Mega Man Legacy Collection 2 yapımda olabilir








Etiketler: Overwatch  Kaç  Milyon  Oyuncuya  Sahip    haber

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