OVACIK'TA KAYMAKAM POLİSİN KAFASINDA OKLAVA KIRDI
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, iddiaya göre lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, iddiaya göre lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdü. Oklava, polis memurunun başında kırıldı. Sağlık raporu alan polis, kaymakam hakkında suç duyurusunda bulundu.
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