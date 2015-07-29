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ovacık'ta kaymakam polisin kafasında oklava kırdı

OVACIK'TA KAYMAKAM POLİSİN KAFASINDA OKLAVA KIRDI

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, iddiaya göre lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdü.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:26
Puan Ver : Ovacık'ta Kaymakam Polisin Kafasında Oklava Kırdı(8/10)7


Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, iddiaya göre lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdü. Oklava, polis memurunun başında kırıldı. Sağlık raporu alan polis, kaymakam hakkında suç duyurusunda bulundu.








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