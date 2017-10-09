OVACIK BAŞSAVCISI MURAT UZUN'U ŞEHİT EDEN TERÖRİST TUTUKLANDI!
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden ve 29 Ağustos'ta yaralı olarak ele geçirilen 'Azad Çüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA ELE GEÇİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİYDİ
29 Ağustos'ta, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 2'si ölü 1'i yaralı 5 terörist ele geçirilmişti. Teröristlerden yaralı olarak ele geçirilenin 'Azad Çüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun 2012 yılında Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit ettiği ortaya çıkmıştı.
TEDAVİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'tan tedavisi için Elazığ'a getirilen, tedavisinin tamamlanmasının ardından Tunceli'ye götürülen teröristin ifadesi tamamlandı. İfadesi tamamlanan terörist Gürbüz Topçu bugün adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BAŞSAVCIYI VE 6 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETMİŞ
Terörist Topçu'nun başsavcının şehit edilmesi olayı dışında 2010 yılında 2 askerin şehit edilmesi, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında ise 4 polisin şehit edilmesi olayında yer aldığı belirlendi. Bölgede bir çok eylemde de aktif rol oynadığı öğrenilen teröristin, güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada yaralı kurtularak kaçtığı tespit edilmişti.
HBDH'NİN SÖZDE SORUMLULARINDAN BİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Terörist Topçu'nun, sol örgütlerle kurulan ve terör örgütü PKK ile eylem birliği içinde hareket eden çatı örgüt olarak bilinen Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin sözde sorumlularından olduğu aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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