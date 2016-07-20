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oumar niasse'dan yönetime: beni galatasaray'a yollayın!

OUMAR NİASSE'DAN YÖNETİME: BENİ GALATASARAY'A YOLLAYIN!

Akhisar'da oynadığı dönemde de tercihini Galatasaray'ın yana kullanmış ama Ruslar'ın bonservis için astronomik rakamlar vermesi işi bozmuştu.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 09:42
Puan Ver : Oumar Niasse'dan Yönetime: Beni Galatasaray'a Yollayın!(9/10)11


Galatasaray'da golcü arayışları doğrultusunda listeye ilk sıradan sürpriz bir giriş yapan Oumar Niasse cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...



Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın formasını giyen 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan gelen teklif üzerine kulübüyle görüştüğü ve "Beni Galatasaray'a gönderin" mesajını ilettiği ortaya çıktı. Bu çağrı, transfer masasında Galatasaray'ın elini güçlendirecek en önemli gelişme olarak kabul edildi.



İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama bedeli için 2.5 milyon Euro'dan (Yaklaşık 8 milyon TL) düşük bir rakamı asla kabul etmeyen İngilizler'in, Oumar Niasse'ın bu isteği üzerine Galatasaray'ın teklif ettiği 1.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 5 milyon TL) 'evet' demesi bekleniyor.



Hep istemişti ama...



Aslına bakılırsa bu istek Niasse için ilk değil. Nijeryalı futbolcu Akhisar'da oynarken de tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı ama Lokomotiv Moskova'nın bonservis için 13 milyon Euro'ya (Yaklaşık 40 milyon TL) çıkması dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise Everton ile Galatasaray arasındaki transfer pazarlığı o döneme oranla çok daha pozitif bir seviyede ilerliyor.



Bony de h,l, gündemde



Umut Bulut'un yanına en az 2 santrfor alma arzusundaki Galatasaray'ın, Wilfried Bony ısrarı da sürüyor. Manchester City'nin kiralamak istediği oyuncu için Galatasaray, fiyatın netleşmesini bekliyor ve gün sayıyor. Uygun şartlar oluşursa Fildişi Sahilli forvetin de Florya'ya gelmesi ihtimal dahilinde...








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