

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV düzenlemesi hakkında konuştu.







Ağbal şunları söyledi: "Sektörde geniş değerlendirmelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. Genel oranları artırdık. Yeni sistemin temel özelliklerinden birisi azalan oranlı yeni bir vergileme sistemine geçmiş olmamız. Aracın fiyatı belirli aralıkların altında ise bu oranları aşağı çektik. 1,6 cc olan araçlarda oran yüzde 60, ancak aracın fiyatı 40 bin-70 bin arasındayla oran yüzde 50 oluyor. Düşük fiyatlı araçlar vergi oranını düşürmüş olduk. Bugün piyasada satılan 100 araçtan 96'sı 1600 cc'nin altındaki araçlardan oluşuyor. Yüzde 3-3,5'i 1600 cc - 2000 cc araçlar.







10 ARAÇTAN 4'ÜNE ÖTV ZAMMI YOK







Çıplak satış fiyatı (Ülkeye giriş fiyatı) 40 bin liranın altında olanlarda hiçbir vergi artışı olmuyor. Yüzde 42'si bu kapsama giriyor.







MİNİMUM FİYAT ARTIŞI 2 BİN 360 LİRA







Fiyatı 40 bin - 70 bin arası olan araçların oranı bugün yüzde 40. Bunlarda yaklaşık 2 bin 360 ile 4 bin 130 lira arasında vergi artışı olacak. Bu araçlarda yüzde 3'lük bir fiyat artışı meydana gelecek.







ÇIPLAK FİYATI 70 BİNİ AŞAN ARACA 12 BİN 390 ZAM







1600 cc altı olan araçlardan yüzde 17'sinin fiyatı 70 binin üzerinde. Bu araçların fiyatında 12 bin 390 lira artış meydana gelecek.







1600 ile 2000 cc arası araçlarda çıplak fiyatı 100 bini aşmayanlarda 11 bin 800 liralık artış meydana gelecek. 1600 - 2000 cc olan araçların fiyatı 100 bin lirayı aşanların fiyatında 23 bin 600 lira fiyat artışı meydana gelecek.







2000 CC ARAÇTA 26 BİN 550 LİRALIK ARTIŞ







2000 cc üzeri araçlarda 26 bin 550 liralık fiyat artışı olacak. Yüzde 6'lık fiyat artışı meydana gelecek."







ÖTV'DEN BÜTÇEYE 3 MİLYAR LİRA







Ağbal, ÖTV düzenlemesinin bütçeye 3 milyar liraya yakın gelir etkisi meydana getirebileceğini belirtti.







kaynak:ntv