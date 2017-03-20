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Ötv İndi, Beyaz Eşya Satışları Yüzde 32 Arttı
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ötv indi, beyaz eşya satışları yüzde 32 arttı

ÖTV İNDİ, BEYAZ EŞYA SATIŞLARI YÜZDE 32 ARTTI

TÜRKBESD Başkanı Güler, beyaz eşyada ÖTV teşviki hakkında, "4 ana ürün grubunda iç satışlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 25 arttı. Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırma yaptığımızda da iç satışın yüzde 32 arttığını görüyoruz" dedi.

Tarih : 20 Mart 2017, 16:39
Puan Ver : Ötv İndi, Beyaz Eşya Satışları Yüzde 32 Arttı(7/10)7


Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, şubat ayının başından itibaren uygulanmaya başlanan ÖTV indiriminin etkisinin sektörde yoğun olarak hissedilmeye başlandığını ifade etti.



4 ana ürün grubunda iç satışların şubatta bir önceki aya göre yüzde 25 arttığını belirten Güler, "Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırma yaptığımızda da 4 ana üründe iç satışın yüzde 32 arttığını görüyoruz" dedi.



Aynı şekilde beyaz eşya ihracatında da bir ivme yakaladıklarına işaret eden Güler, "İhracatımızda da bir önceki aya göre yüzde 10 artış sağlandı. İç satış ve ihracatın toplamıyla elde ettiğimiz toplam satışımıza baktığımızda ise şubatta, ocak ayına göre yüzde 14, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



Ergün Güler, Türk beyaz eşya sektörünün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan, 500'ü aşkın yan sanayi ve 15 bin bayiye sahip çok geniş bir ekosisteme sahip olduğunu bildirdi.



 



kaynak:sabah








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