Sıfır otomobillere getirilen ÖTV artışı, ikinci el araçlara da yansıdı. Bazı fırsatçılar satış etiketlerini hemen değiştirdi, 2 günde araçlara 2-5 bin lira zam yapıldı



ÖTV YÜZDE 3 İLE 11 ARASINDA ARTTI



Otomobillerde vergi sistemi değişti. Sıfır otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), motor silindir hacmi ve fiyatı dikkate alınarak yeniden hesaplandı. Vergisiz fiyatı 40 bin liranın üstündeki araçların ÖTV'si yüzde 3 ile 11 arasında arttı.



FIRSATÇILAR ARTIŞI YANSITTI



Vergi artışı ikinci el piyasasında da kendini hissettirdi. Araçların sıfır fiyatının yükseldiğini gören ikinci el satıcıları, zam düğmesine bastı. Fırsatçılar, ÖTV'si ödenmiş ikinci el araçlara da vergi artışı yansıttı.



ETİKETLER DEĞİŞTİ



İkinci el satış pazarlarında ve galerilerde araçların etiketleri değiştirildi. Otomobillerin satış etiketinin üzerine; motor silindir hacmine ve fiyatına göre 2-5 bin lira eklendiği görüldü.







'ÖTV BİZDEN' KAMPANYASI



Elindeki 180 bin adetlik stoğu eritmek isteyen otomobil markaları, ay sonuna kadar geçerli 'ÖTV bizden' kampanyası başlattı. Kimi otomobil firmaları ÖTV artışının tamamını kendi bünyesinde karşılayacağını açıklarken, kimi de belli bir miktarını üstleneceğini taahhüt etti.







kaynak:sabah