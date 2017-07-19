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Otoyoldaki araç sürücüleri kaçak geçiş alarmıyla şok oldu

OTOYOLDAKİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ KAÇAK GEÇİŞ ALARMIYLA ŞOK OLDU

Adana'da, araçlarında Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve kredisi bulunmasına rağmen Adana-Mersin otoyolunda kaçak geçiş cezası yiyen vatandaşlar isyan etti.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Otoyoldaki Araç Sürücüleri Kaçak Geçiş Alarmıyla Şok Oldu(9/10)5

Adana'da, araçlarında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve kredisi bulunmasına rağmen Adana-Mersin otoyolunda kaçak geçiş cezası yiyen vatandaşlar isyan etti. Gişelerden geçen araçların neredeyse yarısından fazlasında sensörlerden kaçak geçiş alarmı çaldığı görüldü.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ "KAÇAK GEÇİŞ" ALARMIYLA ŞOK OLDU

Adana - Mersin otoyolunu kullanan pek çok araç sahibi, araçlarında HGS etiketi ve yeterli kredileri bulunmasına rağmen gişe çıkışında "Kaçak geçiş" alarmıyla şok oldu.

VATANDAŞLAR OTOYOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Otoyolu bir kez daha kullanmak zorunda kalan vatandaşlar bu defa çareyi gişe girişlerinde bulunan HGS bankolarına gelerek kredilerini teyit etmekte buldu. Ancak bankodaki sistem yavaşlığı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla birlikte uzun kuyruklar oluşturdu.

"PARAMIZLA REZİL OLUYORUZ"

01 BAR 52 plakalı aracın sahibi Mehmet Sarıoğlu, kaçak geçiş cezası nedeniyle pek çok vatandaşın mağdur olduğunu belirterek, "Sistemsel hata yüzünden defalarca ceza yedik. Bıktım, usandım, buradaki herkes sorunlu. Karayollarını arıyoruz, sistemsel hata diyorlar ama 610 lira ceza yazılmış. Yazık, kimse ilgilenmiyor. Araçlarımızda HGS etiketi var, kredimiz var. Plakayı nasıl okumuyor, etiketi nasıl okumuyor. Onu da mı biz okuyalım? Gişeler sabahtan beri ötüyor. Yarım saattir burada bekliyoruz, paramızla rezil oluyoruz. 45 derece altında bekliyoruz, bize de yazık" diye konuştu.

VATANDAŞLAR HGS SİSTEMİNDEKİ ARIZANIN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

Halil Canayakın geçtiğimiz hafta gişelerde HGS bölümünün kaza nedeniyle kapalı olduğundan OGS bölümünden geçtiğini ancak daha sonra görevlileri aradığında "HGS kredinizden düşer" diye yanıt almasına rağmen bin 500 lira ceza yediğini ifade etti. Vatandaşlar, HGS sistemindeki arızanın bir an önce giderilmesini talep etti. Öte yandan, otoyol gişelerinden geçen araçların yarısından fazlasında sensörlerden kaçak geçiş alarmı çaldığı duyuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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