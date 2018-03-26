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Otoyolda şaşırtan manzara! Emekleyen bebek korku dolu anlar yaşattı

OTOYOLDA ŞAŞIRTAN MANZARA! EMEKLEYEN BEBEK KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Vietnam'da bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde emekleyerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan bebek, sürücülerin dikkati sayesinde kıl payı kurtuldu.

Tarih : 26 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Otoyolda Şaşırtan Manzara! Emekleyen Bebek Korku Dolu Anlar Yaşattı(9/10)5

Vietnam'ın Kuang Ninh eyaletinde bir bebeğin otoyola fırladığı anlar kameralara yansıdı. Emekleyerek karşıdan karşıya geçen bebek sürücülerin dikkati sayesinde ölümden son anda kurtuldu. Yaşanan olay bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

SON ANDA KURTULDU

Otoyolda seyir halinde olan sürücü, hemen önünde bir kamyonun durduğunu görüyor ve yavaşlıyor. Daha sonra yolun ortasındaki bebeği fark eden sürücü hemen aracını durduruyor. Diğer araç sürücüleri de bebeği almak için hamle yaparken, yolun karşı tarafından gelen bir kadının bebeği kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdığı görülüyor.

(Mynet)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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