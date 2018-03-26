OTOYOLDA ŞAŞIRTAN MANZARA! EMEKLEYEN BEBEK KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
Vietnam'da bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde emekleyerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan bebek, sürücülerin dikkati sayesinde kıl payı kurtuldu.
Vietnam'ın Kuang Ninh eyaletinde bir bebeğin otoyola fırladığı anlar kameralara yansıdı. Emekleyerek karşıdan karşıya geçen bebek sürücülerin dikkati sayesinde ölümden son anda kurtuldu. Yaşanan olay bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
SON ANDA KURTULDU
Otoyolda seyir halinde olan sürücü, hemen önünde bir kamyonun durduğunu görüyor ve yavaşlıyor. Daha sonra yolun ortasındaki bebeği fark eden sürücü hemen aracını durduruyor. Diğer araç sürücüleri de bebeği almak için hamle yaparken, yolun karşı tarafından gelen bir kadının bebeği kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırdığı görülüyor.
(Mynet)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Uzaylı Zannedilen 15 Cm'lik Mumyanın Gizemi Çözüldü
- 150 Balina Karaya Vurdu, Halk Denize Döndürmek İçin Seferber Oldu
- İş Arkadaşının Makatına Basınçlı Hava Pompası Sokarak Öldürdü
- İngiliz Gazetesi: Türkiye, Afrin Zaferiyle Muhalifleri Birleştirdi
- Suudi Arabistan'dan Kritik Hamle: Eğitim Sisteminde Müslüman Kardeşler Etkisi Silinecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar