Bursaspor 9 Hafta Sonra Kazandı!
70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi
Dünya Şampiyonu Oldu, Afrin Şehitlerini Unutmadı
Ünlü Pizza Devi 94 Şubesini Birden Kapacak!
Real Madrid'de Deprem! Modric Hapis Yatabilir
Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
Akar'dan Afrin Mesajı: Şehitlerimizin Tek Damla Kanı Yerde Kalmayacak
'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Elazığspor'dan Ümraniyespor'a Çelme
Mhp Ve Chp Arasında Arazi Krizi! Belediye Çalışanları Birbirine Girdi
İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
Wesley Sneijder'den Galatasaray Sözleri: Bir Gün Dönmek İsterim
Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi
Ypg, Sivil Aracı Vurdu! 3 Çocuğu Ve Kadını Mehmetçik Kurtardı
Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!
Resmini Öperek Şehit Abisine Veda Eden Minik İhsan, Yürekleri Dağladı
Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu
Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı

Otoyolda önce kurşun yağmuruna tutuldu sonra benzin dökülüp yakıldı

OTOYOLDA ÖNCE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU SONRA BENZİN DÖKÜLÜP YAKILDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otoyolda durdurulan otomobildeki talihsiz adam kurşun yağmuruna tutuldu. Geride iz bırakmamak için benzin döküp yakıldı.

Tarih : 02 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı(7/10)3

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoyolda durdurdukları otomobildeki Selim Karadağ'ı (44) tabancayla öldürüp, aracı ateşe verdikten sonra kaçtı. Karadağ'ın cesedi, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.

OTOYOLDA DURDURUP KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Birecik- Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen kazada Selim Karadağ, otoyolda otomobiliyle ilerlerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından önü kesilerek durduruldu. Bu sırada kurşun yağmura tutulan Karadağ, başına isabet eden mermiyle olay yerinde öldü.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Tabancalı saldırganlar, geride iz bırakmamak için Selim Karadağ'ın cesedinin bulunduğu otomobili, üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Alev topuna dönen otomobili gören diğer araç sürücüleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANAN CESEDİ OTOMOBİLDEN ÇIKARDILAR

İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobildeki yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Araç içerisinde inceleme yapan ekipler, Selim Karadağ'ın cesedini buldu. Karadağ'ın cesedi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Selim Karadağ'ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Jandarma, katil zanlısı ya da zanlılarının kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otoyolda  Önce  Kurşun  Yağmuruna  Tutuldu  Sonra  Benzin  Dökülüp  Yakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER