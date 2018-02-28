Tsk'nın Temizlediği Köylerde Ypg'liler Çocuk Katliamı Yaptı
Sibel, Anneannesini Sokağa Attığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi
Cenk Tosun'a Piyango Vurdu! İşte Yeni Hoca
Sabancıların En Çapkınının Zor Anları! Kızlarla Köşe Kapmaca Oynadı
Ölmeden Önce Son Selfie! Bu Kareden Geriye Sadece 1 Kişi Kaldı
Cinsel İstismar Çiftliğinden Kurtarılan Genç Kızın İfadesi Şok Etti!
Oğlu Evlenmedi, Komşu Kızına Taktığı Altını 7 Yıl Sonra Geri İstedi
Afrin Mesajı Dikkat Çekti: Ejderhayı Yarı Canlı Bırakmayacaksın!
Beklenen Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü
Bizimkiler'in Kapıcı Cafer'inden Kötü Haber! Felç Geçirdi
Korkunç Görüntüler! İna Yaptı Deyip Halka Recm Ettirdiler
'jet Sosyete Bitiyor Mu?' Gülse Birsel İddialarına Son Noktayı Koydu
'doktorlar Ela'dan Dalga Geçer Gibi Sözler: 5 Bin Liralık Ucuz Kıyafet
'7 Güzel Adam'dan Biri Olan Usta Edebiyatçıdan Kötü Haber!
Seyir Halindeki Araca Kung Fu Saldırısı! O Anlar Kamerada
Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı: Allah'ın İzniyle Kaybolup Gitti!
Benfica, Talisca'nın Sözleşmesini Uzattı
Abd'de Korku Dolu Anlar! Silah Sesleri Yükseldi, Lise Ablukaya Alındı
Terör Örgütünün Kirli Yüzünü Bm'de Kabul Etti: Sivilleri Engelliyorlar
Putin Açıklamıştı, Kalın'dan Düzeltme Geldi: Guta Talebi Yeni Değil

Otoyolda büyük heyelan! İstanbul yönü trafiğe kapandı

OTOYOLDA BÜYÜK HEYELAN! İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinde Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı(7/10)3

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinde Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

BURSA-GEMLİK ARASINDAKİ BÖLÜM TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Alınan bilgiye göre, etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul mahallesi arasındaki toprak alanda heyelan meydana geldi.

Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı.

ÇALIŞMALAR YARINA KADAR SÜRECEK

Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi.

Gemlik'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'ne ulaşmak isteyenler, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otoyolda  Büyük  Heyelan  İstanbul  Yönü  Trafiğe  Kapandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER