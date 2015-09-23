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OTOYOL VE KÖPRÜLERDE ÜCRETSİZ GEÇİŞ BAŞLADI


OTOYOL VE KÖPRÜLERDE ÜCRETSİZ GEÇİŞ BAŞLADI
Tarih : 23 Eylül 2015, 09:31
Puan Ver : Otoyol Ve Köprülerde Ücretsiz Geçiş Başladı(8/10)5


Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, araçlarını Boğaziçi Köprüsü gişelerden hemen öncesinde, yol kenarına park ederek ücretsiz geçişin başlamasını bekledi.



Saat 00.00'da Boğaziçi Köprüsü gişelere "Geçişler ücretsizdir. İyi bayramlar. Ulaştırma Bakanlığı" yazısı asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte de yol kenarında bekleyen sürücüler gişelerden ücretsiz olarak geçiş yaptı.








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