OTOYOL VE KÖPRÜLERDE ÜCRETSİZ GEÇİŞ BAŞLADI
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, araçlarını Boğaziçi Köprüsü gişelerden hemen öncesinde, yol kenarına park ederek ücretsiz geçişin başlamasını bekledi.
Saat 00.00'da Boğaziçi Köprüsü gişelere "Geçişler ücretsizdir. İyi bayramlar. Ulaştırma Bakanlığı" yazısı asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte de yol kenarında bekleyen sürücüler gişelerden ücretsiz olarak geçiş yaptı.
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