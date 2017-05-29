OTOSTOPLA BİNDİKLERİ OTOMOBİL KAZA YAPTI ELİ KOPTU
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak araca binen yolculardan biri yaralandı Kazada yaralanan yolcu kopan eliyle hastaneye kaldırıldı
Fethiye ilçesinde 4 arkadaşın otostop yaparak bindiği otomobil kaza yaptı. Kazada, sürücü aracın içinde sıkışırken, yaralanan yolcu kopan eliyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ulaşan Tuzer (25) idaresindeki 64 KE 040 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi Ovacık-Ölüdeniz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yücel Sarman (19) yaralandı.
kaynak:milliyet
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