Xbox Game Pass Çıkış Tarihi Belli Oldu
Cisco Iot İçin Başarı Oranını Artırıyor
Xiaomi Mi Max 2 Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Play'in Özellikleri Netlik Kazandı
Oppo R11 Çok Yakında Tanıtılacak
Kırmızı Xperia Xz Premium Geliyor
Apple Qualcomm Kavgası Büyüyor
Kalp Krizi Riskini Belirleyen Kan Testi!
Myk Ve Bakanlar Kurulu Şekillenmeye Başladı
Eyüp'te Kaza! 1 Ölü!
Özge Ulusoy: Sözlerimin Arkasındayım
Allah Tekrarını Nasip Etsin
Beşiktaş'a Tesislerde Coşkulu Karşılama
İşte Beşiktaş'ın Yeni Amblemi
Yeni Volvo Xc60 En Güvenli Otomobillerden Biri Olacak
'fed Piyasaları Bulandırmamaya Çalışıyor'
Esnafın Borcu Siliniyor
Otomotiv Sektörü Bir Rekora Daha Koşuyor!
Çeyrek Altın Ne Kadar?
120 Bin İnşaat Firması İçin Kritik Tarih 9 Haziran

otostopla bindikleri otomobil kaza yaptı eli koptu

OTOSTOPLA BİNDİKLERİ OTOMOBİL KAZA YAPTI ELİ KOPTU

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak araca binen yolculardan biri yaralandı Kazada yaralanan yolcu kopan eliyle hastaneye kaldırıldı

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:12
Puan Ver : Otostopla Bindikleri Otomobil Kaza Yaptı Eli Koptu(6/10)8


Fethiye ilçesinde 4 arkadaşın otostop yaparak bindiği otomobil kaza yaptı. Kazada, sürücü aracın içinde sıkışırken, yaralanan yolcu kopan eliyle hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Ulaşan Tuzer (25) idaresindeki 64 KE 040 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi Ovacık-Ölüdeniz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yücel Sarman (19) yaralandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Otostopla  Bindikleri  Otomobil  Kaza  Yaptı  Eli  Koptu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER