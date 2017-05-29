Muğla'nın Fethiye ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak araca binen yolculardan biri yaralandı Kazada yaralanan yolcu kopan eliyle hastaneye kaldırıldı



Fethiye ilçesinde 4 arkadaşın otostop yaparak bindiği otomobil kaza yaptı. Kazada, sürücü aracın içinde sıkışırken, yaralanan yolcu kopan eliyle hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Ulaşan Tuzer (25) idaresindeki 64 KE 040 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi Ovacık-Ölüdeniz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yücel Sarman (19) yaralandı.







kaynak:milliyet