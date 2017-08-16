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Otopsiye Getirilen Cenazeden Yayılan Kötü Koku, Hastanedekilere Zor Anlar Yaşattı

OTOPSİYE GETİRİLEN CENAZEDEN YAYILAN KÖTÜ KOKU, HASTANEDEKİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Tokat'ta 5 gün önce ölen ölen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için getirildiği hastaneye kötü koku yaydı. Hastanede bulunanlar kokudan rahatsız olunca, alanlara gül suyu sıkıldı.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Otopsiye Getirilen Cenazeden Yayılan Kötü Koku, Hastanedekilere Zor Anlar Yaşattı(8/10)4

Totat'ın Niksar ilçesinden otopsi yapılmak üzere dün Tokat Devlet Hastanesi morguna getirilen 5 gün önce ölen 75 yaşındaki Alim Köksal'ın cesedinin kokusu hastaneye gelen hasta ve yakınları rahatsız etti. Hastaneden yapılan açıklamada, cesedin hastaneden alınması ardından kokudan etkilenen tüm alanların temizletildiği belediye desteğiyle temizlenen alanlara gül kokusu sıkılarak kötü kokunun bertaraf edildiği belirtildi.

CESET KOKUSU, HASTANENİN İÇERİSİNE YAYILDI

Niksar ilçe merkezindeki Yusufşah Mahallesi Şehit Pilot Binbaşı Akıl Erdem Sokak'ta tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan işçi emeklisi Alim Köksal'ın cesedi dün damadı Süleyman Koper tarafından yatak odasında buldu. 5 gün önce öldüğü belirlenen Alim Köksal'ın kalp hastası olduğu ifade edildi. Sevk edilen polis ekiplerinin incelemeleri ardından ceset otopsi yapılmak dün akşam saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsiye alınan Köksal'ın cesedinin kokusu bu sabah hastane içerisine yayıldı. Hastaneye tedavi olmak için gidenler hastane içerisinde burunlarına mendil tutarak gezerken içerisinde ağır bir koku olduğunu ve bundan rahatsız olduklarını söyledi. Otopsinin tamamlanması ardından Köksal'ın cenazesi Niksar Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile toprağa verilmek üzere ilçeye gönderildi.

HASTANEYE GÜL KOKUSU SIKILDI

Tokat Devlet Hastanesi yaptığı yazılı açıklamada dün saat 18.45'te Niksar İlçesi'nden yakınları tarafından yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği belirtilen Alim Köksal'ın cesedinin savcılık talimatı ile otopsi yapılmak üzere hastaneye getirilerek morga konulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Nöbetçi savcı tarafından otopsi işleminin ertesi sabah yapılacağının belirtilmesi üzerine ceset morgta bekletilmiştir. Nöbetçi savcı tarafından otopsi işlemi 16.08.2017 tarihinde saat 08.30 gibi başlatıp saat 11.00 gibi bitirilerek ceset sahipleri tarafından hastane morgundan alınmıştır. Çürümüş cesetin kokusu hastanemiz morgundan, laboratuvar, alt kat poliklinikler ve bahçede hissedilmiştir. Cesedin hastanemizden alınmasının hemen ardından hastane yönetimimizce kokudan etkilenen tüm alanlar temizletilmiş, ayrıca Tokat Belediyesinin desteğiyle temizlenen alanlara gül kokusu sıkılarak kötü koku bertaraf edilmiştir."

İşte hastaneye gelenlerin koku yüzünden yaşadığı zor anlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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