

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, 33 yaşındaki Murat Berber, sabaha karşı kahve çıkışında otoparkta kar maskeli bir kişi tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.







Olay, saat 02.50 sıralarında Çay Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. İşsiz olan Murat Berber, gece boyunca arkadaşları Niyazi S., Taner A., Mücahit T. ve Fatih B. ile birlikte kahvede sohbet ettikten sonra evine gitmek için ayrıldı. Kahvenin yakınındaki otoparka giderek aracına binen Murat Berber, iddiaya göre arkasından yaklaşan kar maskeli bir kişinin tabanca ile ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Murat Berber, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil ambulansıyla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne, oradan da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce sahte para bulundurmaktan hakkında işlem yapılan evli ve 1 çocuk babası Murat Berber, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.







Polise ifade veren Murat Berber'in arkadaşları, kar maskeli ve boynunda atkı olan bir kişinin otoparka gelip ateş ettiğini, sonra da koşarak uzaklaştığını gördüklerini söyledi. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek eşkalini belirlemeye çalıştığı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.